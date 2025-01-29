У Рівному водій отримав покарання за ігнорування хвилини мовчання

Поліція почала виписувати водіям штрафи за ігнорування хвилини мовчання

У Рівному поліцейські оштрафували водія, який під час щоденної хвилини мовчання у центрі міста проігнорував вимогу про зупинку руху. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції області.

«О 9-й ранку за сигналом регулювальника усі учасники дорожнього руху зупинилися на знак вшанування пам’яті полеглих на війні. Але водій транспортного засобу Volkswagen Passat вирішив, що його це не стосується і поїхав далі у своїх справах. Не зупинило керманича і те, що на перехресті стояв регулювальник, який заборонив усім рух», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після хвилини мовчання правоохоронці знайшли порушника. На 30-річного водія винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний жест регулювальника) КУпАП. У такому випадку передбачається штраф у розмірі 510 грн.

Водій пояснив, що він поспішав, тому не зупинився.

Нагадаємо, щоденно о 9:00 в Україні оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії РФ. Під час неї варто зупинитися, схилити голову й згадати тих, кого втратили в цій війні.