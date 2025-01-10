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Убивство українки в Голлівуді: Алек Болдвін подав до суду на прокурорів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Алек Болдвін знову пішов до суду
фото: Mark Sagliocco

Алек Болдвін подав до суду на прокурорів у справі про убивство Галини Гатчинс, стверджуючи про порушення громадянських прав

Американський актор Алек Болдвін подав цивільний позов у ​​зв'язку з розслідуванням інциденту на зйомках вестерну «Іржа», під час яких сталось вбивство 42-річної українки, кінооператорки Галини Гатчинс. Про це пише The Guardian із посиланням на судові документи.

Актор позивається, стверджуючи, що прокуратура переслідувала його заради професійної чи політичної вигоди та навмисно приховала докази, які його виправдовували. 

«Алек Болдвін подав до суду за зловмисне судове переслідування після того, як суддя відхилив справу про стрілянину на знімальному майданчику «Іржі», – пише видання.

За даними журналістів, у липні минулого року суд у штаті Нью-Мексико припинив справу проти Болдвіна, якого залучали за звинуваченням у ненавмисній стрільбі, внаслідок якої оператор Галина Гатчинс отримала несумісні з життям поранення під час підготовки до зйомок фільму у 2021 році.

У своєму позові актор звинуватив у наклепі прокурорів та слідчих, а також у тому, що вони навмисно неправильно розпорядилися наявними доказами під час розслідування та намагалися покласти на Болдвіна відповідальність «за дії та бездіяльність інших, незважаючи на докази та закон».

Відповідачами в позові названо спеціального прокурора Карі Моррісі та окружного прокурора Санта-Фе Мері Кармак-Альтвіс, а також слідчих з офісу шерифа округу Санта-Фе.

Нагадаємо, у 2021 році під час зйомок «Іржі» Болдвін вистрілив зі зброї, яка була заряджена бойовими, а не холостими патронами. Внаслідок поранення отримали оператор Галини Гатчинс та режисер Джоел Соуса.

Справа Болдвіна була припинена в липні 2024 року, причиною цього стало приховування звинуваченням доказів. У поліції зареєстрували боєприпаси під іншим номером справи, ніж справа «Іржі». І таким чином, адвокати Болдвіна не мали доступу до цих доказів.

До слова, у грудні 2024 року Спеціальний прокурор Нью-Мексико вирішила не оскаржувати рішення суду щодо голлівудського актора Алека Болдвіна. Таким чином, у справі про смерть української кінооператорки Галини Гатчинс поставили крапку.

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Теги: вбивство Галина Хатчинс поранення актор боєприпаси розслідування суддя документи прокурор закон Алек Болдуїн

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