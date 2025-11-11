23 млн грн збитків через запуск держсистеми. Ексзаступник міністра соцполітики отримав підозру

Кошти на створення E-social, яка виявилася непридатною для використання, надав Світовий банк

Колишній заступник міністра соціальної політики отримав підозру у службовій недбалості. Він підписав акти на оплату розробки державної системи E-social, яка так і не запрацювала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що фігурант справи наразі обіймає посаду радника міністра соціальної політики. За даними «Главкома» мова про Миколу Шамбіра.

За даними слідства, у 2018 році відомство уклало договір із консорціумом чотирьох компаній на створення електронної платформи, що мала об’єднати всі дані про соціальні виплати, пільги та субсидії. Вартість контракту склала понад $3,3 млн.

«Упродовж 2018–2019 років підрядникам перерахували майже 23,7 млн грн бюджетних коштів. Проте програма виявилася непридатною для використання – вона не відповідала вимогам законодавства й не могла працювати з державними реєстрами. У 2021 році договір розірвали», – йдеться в повідомленні.

Аудитори Державної аудиторської служби у 2024 році підтвердили: тендер провели з порушеннями, а пропозицію компаній потрібно було відхилити ще на етапі відбору. Експертиза підтвердила, що державі завдано збитків на майже 23,7 млн грн. Кошти на створення E-social надавав Світовий банк у межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Тепер ці гроші Україна має повернути з відсотками.

Дії посадовця кваліфіковано як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

