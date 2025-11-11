Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

23 млн грн збитків через запуск держсистеми. Ексзаступник міністра соцполітики отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
23 млн грн збитків через запуск держсистеми. Ексзаступник міністра соцполітики отримав підозру
Микола Шамбір нині обіймає посаду радника міністра соціальної політики
фото з відкритих джерел

Кошти на створення E-social, яка виявилася непридатною для використання, надав Світовий банк

Колишній заступник міністра соціальної політики отримав підозру у службовій недбалості. Він підписав акти на оплату розробки державної системи E-social, яка так і не запрацювала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що фігурант справи наразі обіймає посаду радника міністра соціальної політики. За даними «Главкома» мова про Миколу Шамбіра.

За даними слідства, у 2018 році відомство уклало договір із консорціумом чотирьох компаній на створення електронної платформи, що мала об’єднати всі дані про соціальні виплати, пільги та субсидії. Вартість контракту склала понад $3,3 млн.

«Упродовж 2018–2019 років підрядникам перерахували майже 23,7 млн грн бюджетних коштів. Проте програма виявилася непридатною для використання – вона не відповідала вимогам законодавства й не могла працювати з державними реєстрами. У 2021 році договір розірвали», – йдеться в повідомленні.

Аудитори Державної аудиторської служби у 2024 році підтвердили: тендер провели з порушеннями, а пропозицію компаній потрібно було відхилити ще на етапі відбору. Експертиза підтвердила, що державі завдано збитків на майже 23,7 млн грн. Кошти на створення E-social надавав Світовий банк у межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Тепер ці гроші Україна має повернути з відсотками.

Дії посадовця кваліфіковано як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, в Україні стартував новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер до участі можуть долучитися більше сімей із низьким рівнем доходів – навіть ті, які досі не користувалися державною підтримкою.

Базова соціальна допомога – це нова форма державної підтримки, що об’єднує п’ять видів виплат у єдину комплексну допомогу. Замість кількох різних програм родина отримує одну загальну виплату, розмір якої визначається залежно від складу сім’ї та рівня її доходів. Перший етап програми запрацював 1 липня 2025 року – тоді її учасниками стали окремі категорії громадян. Нині ж розпочинається другий етап – бета-тестування, до якого можуть приєднатися всі сім’ї, що відповідають вимогам проєкту.

Теги: Міністерство соціальної політики корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вони рятують монобільшість від смерті. Сім «незламних героїв»
Вони рятують монобільшість від смерті. Сім «незламних героїв» Парламент
4 листопада, 11:15
Малозабезпечені сім’ї отримають зимову допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень
Зимова допомога від Мінсоцполітики: хто отримає та коли розпочнуться виплати
30 жовтня, 05:44
Кошти можна буде витратити на низку товарів й послуг
Мінсоцполітики анонсувало фінансову допомогу українцям на зиму: що відомо
2 листопада, 21:12
За словами очільника Мінсоцполітики, гроші можна буде витратити на комуналку, ліки, книги тощо
Хто отримає 1000 грн зимової підтримки. Пояснення міністра соцполітики
4 листопада, 09:00
Соціальна підтримка для родин із низьким доходом стає доступнішою
Нові правила базової допомоги: кому і скільки нарахують
3 листопада, 16:31
50 тис. грн буде одноразовим платежем
50 тис. грн за народження дитини: хто матиме право на виплати з 2026 року
6 листопада, 21:49

Кримінал

23 млн грн збитків через запуск держсистеми. Ексзаступник міністра соцполітики отримав підозру
23 млн грн збитків через запуск держсистеми. Ексзаступник міністра соцполітики отримав підозру
Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило нову прослушку
Операція «Мідас»: НАБУ оприлюднило нову прослушку
СБУ затримала агента РФ, який готував підрив газопроводу на сході України
СБУ затримала агента РФ, який готував підрив газопроводу на сході України
Зеленський про операцію «Мідас»: Вироки мають бути
Зеленський про операцію «Мідас»: Вироки мають бути
Розкрадання 5,8 млрд грн «Укртатнафти»: затримано фігуранта, який був у міжнародному розшуку
Розкрадання 5,8 млрд грн «Укртатнафти»: затримано фігуранта, який був у міжнародному розшуку
Зґвалтування 14-річної на Закарпатті. Апеляційний суд залишив у силі вирок кривдникам
Зґвалтування 14-річної на Закарпатті. Апеляційний суд залишив у силі вирок кривдникам

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua