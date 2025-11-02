Головна Гроші Особисті фінанси
Мінсоцполітики анонсувало фінансову допомогу українцям на зиму: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Кошти можна буде витратити на низку товарів й послуг
фото: Depositphotos

Міністр соціальної політики Денис Улютін розповів,що кошти можна буде витратити на ліки, проїзд та інші необхідні товари

Міністерство соціальної політики України анонсувало запуск урядової програми у грудні, в рамках якої більшість громадян зможуть отримати фінансову допомогу. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін повідомив, що всі українці, які звернуться за підтримкою, у грудні зможуть отримати 1000 грн, пише «Главком».

Ці кошти можна буде витратити на ширший спектр необхідних товарів та послуг, зокрема, на проїзд і ліки. Очікується, що перелік дозволених витрат буде близьким до минулорічної програми цільової підтримки.

«Ми готові внести проєкт акта про підтримку на найближче засідання уряду», – зазначив Улютін. 

Міністр також зазначив, що програма «зимової підтримки» передбачає разову виплату у розмірі 6500 грн для найбільш вразливих категорій населення, включаючи:

  • Сім'ї з дітьми (зокрема під опікою та дитячі будинки сімейного типу).
  • Дітей з малозабезпечених сімей.
  • Осіб з І групою інвалідності з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
  • Одиноких пенсіонерів.

Кошти у розмірі 6500 грн матимуть більш жорсткий контроль витрат і можуть бути спрямовані на купівлю продуктів харчування, ліків, теплого одягу та оплату комунальних послуг.

Раніше міністр також згадував про виділення 28 млрд грн на нову систему підтримки сімей із дітьми. Вона передбачає разову виплату 50 тис. грн за народження дитини, щомісячну допомогу 7 тис. грн протягом першого року життя, а також додаткові виплати для сімей, які виховують дітей з інвалідністю.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати, яка враховується при обчисленні пенсії. За вересень 2025 року цей показник становить 21 190 грн 31 коп., що є найвищим для поточного року. Він на понад 1 370 гривень вищий за серпневий показник, що свідчить про зростання заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески.

соцвиплати Міністерство соціальної політики

