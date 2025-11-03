Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нові правила базової допомоги: кому і скільки нарахують

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Нові правила базової допомоги: кому і скільки нарахують
Соціальна підтримка для родин із низьким доходом стає доступнішою
фото з відкритих джерел

Експериментальний проєкт об’єднує п’ять видів виплат у одну комплексну підтримку для сімей із низьким доходом

В Україні стартував новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер до участі можуть долучитися більше сімей із низьким рівнем доходів – навіть ті, які досі не користувалися державною підтримкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Базова соціальна допомога – це нова форма державної підтримки, що об’єднує п’ять видів виплат у єдину комплексну допомогу. Замість кількох різних програм родина отримує одну загальну виплату, розмір якої визначається залежно від складу сім’ї та рівня її доходів.

Перший етап програми запрацював 1 липня 2025 року – тоді її учасниками стали окремі категорії громадян. Нині ж розпочинається другий етап – бета-тестування, до якого можуть приєднатися всі сім’ї, що відповідають вимогам проєкту.

Отримати базову допомогу можуть родини з низьким доходом, які не мають значного майна чи великих фінансових заощаджень. Водночас є умови, за яких виплата не надається. Її не призначать, якщо працездатні члени сім’ї понад три місяці не працюють, не навчаються і не стоять на обліку в центрі зайнятості (якщо тільки вони не доглядають за людьми з інвалідністю чи не втратили працездатність).

Також допомогу не виплачуватимуть родинам, які протягом року придбали майно на суму понад 100 тисяч гривень, мають більше 100 тисяч гривень на рахунках, другу квартиру або будинок (за винятком житла на окупованій чи зруйнованій території), або два автомобілі, молодші за 15 років.

Розмір базової допомоги розраховується виходячи з базової величини 4 500 гривень:

  • 100% цієї суми отримує перший член родини та кожна дитина до 18 років;
  • 100% – особи з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • 70% – кожен наступний член сім’ї.

Для осіб, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу, сума залежить від тривалості стажу:

  • до 10 років – 53%;
  • 10–20 років – 62%;
  • 20–30 років – 70%;
  • понад 30 років – 88%.

Базова соціальна допомога замінює кілька наявних програм – зокрема, виплати малозабезпеченим родинам, одиноким матерям, багатодітним сім’ям, тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліменти, а також допомогу особам без права на пенсію та людям з інвалідністю.

Подати заяву може один представник родини – від його імені допомога призначається всім членам сім’ї.
Звернення приймають:

  • особисто – у сервісних центрах Пенсійного фонду України;
  • онлайн – через портал або застосунок «Дія» (поки що – для обмеженої кількості учасників).

Усі повнолітні члени родини мають власноруч підписати заяву. Базова соціальна допомога призначається на шість місяців і може автоматично продовжуватися на період дії експериментального проєкту – до двох років.

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги – нової форми державної підтримки для родин із низькими доходами. Проєкт реалізує Міністерство соціальної політики спільно з Пенсійним фондом України.

Читайте також:

Теги: дитина гроші Міністерство соціальної політики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

44-річний Євген Синельников розповів про майбутню дитину
Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
Справа Шабуніна складається з 20 томів
Шабунін став обвинуваченим: його долю вирішуватиме суддя, яка кинула у СІЗО Кудрицького
Вчора, 20:30
PR-ведуча Цинтила поділилася, що її дитина їсть котячий корм
Телеведуча Олена Цинтила зізналася, що її дитина під'їдає котячий корм (відео)
30 жовтня, 12:33
Дмитро Гордон назвав історію про «золоту пірамідку» спробою російських пропагандистів його скомпрометувати
«Чи я щось вкрав?» Гордон емоційно прокоментував закиди щодо «пірамідок»
28 жовтня, 15:11
Реконструкцію парку планують здійснити до кінця 2026 року
Обладміністрація замовила реконструкцію парку в Бородянці за майже 70 млн
24 жовтня, 10:37
З 1 вересня 2026 року щомісячний оклад педагогів середньої, професійної та фахової передвищої освіти має становити не менше трьох мінімальних зарплат
Комітет Ради доручив уряду розробити механізм підвищення зарплат вчителів
21 жовтня, 04:50
Музикант, композитор Костянтин Бочаров обожнює парфуми
Melovin розповів, скільки грошей йому необхідно для життя в Києві: реакція соцмереж
13 жовтня, 10:17
Адвокати виявилися найбільш підготовленими до лобістської роботи
Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів Влада і бізнес
10 жовтня, 16:15
Данія обмежує використання соцмереж для молоді через тривогу та депресію
Данія планує заборонити соцмережі для дітей до 15 років
8 жовтня, 10:14

Особисті фінанси

Нові правила базової допомоги: кому і скільки нарахують
Нові правила базової допомоги: кому і скільки нарахують
Мінсоцполітики анонсувало фінансову допомогу українцям на зиму: що відомо
Мінсоцполітики анонсувало фінансову допомогу українцям на зиму: що відомо
Відстрочка від мобілізації, тарифи, пакунок школяра. Що зміниться із листопада
Відстрочка від мобілізації, тарифи, пакунок школяра. Що зміниться із листопада
В Україні зростає попит на незвичайний овоч. Аграрій пояснив причину
В Україні зростає попит на незвичайний овоч. Аграрій пояснив причину
Кабмін ухвалив нові правила для протидії лудоманії
Кабмін ухвалив нові правила для протидії лудоманії
Деякі співробітники військових навчальних закладів отримуватимуть надбавки: деталі
Деякі співробітники військових навчальних закладів отримуватимуть надбавки: деталі

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua