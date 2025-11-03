Нові правила базової допомоги: кому і скільки нарахують

Експериментальний проєкт об’єднує п’ять видів виплат у одну комплексну підтримку для сімей із низьким доходом

В Україні стартував новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер до участі можуть долучитися більше сімей із низьким рівнем доходів – навіть ті, які досі не користувалися державною підтримкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Базова соціальна допомога – це нова форма державної підтримки, що об’єднує п’ять видів виплат у єдину комплексну допомогу. Замість кількох різних програм родина отримує одну загальну виплату, розмір якої визначається залежно від складу сім’ї та рівня її доходів.

Перший етап програми запрацював 1 липня 2025 року – тоді її учасниками стали окремі категорії громадян. Нині ж розпочинається другий етап – бета-тестування, до якого можуть приєднатися всі сім’ї, що відповідають вимогам проєкту.

Отримати базову допомогу можуть родини з низьким доходом, які не мають значного майна чи великих фінансових заощаджень. Водночас є умови, за яких виплата не надається. Її не призначать, якщо працездатні члени сім’ї понад три місяці не працюють, не навчаються і не стоять на обліку в центрі зайнятості (якщо тільки вони не доглядають за людьми з інвалідністю чи не втратили працездатність).

Також допомогу не виплачуватимуть родинам, які протягом року придбали майно на суму понад 100 тисяч гривень, мають більше 100 тисяч гривень на рахунках, другу квартиру або будинок (за винятком житла на окупованій чи зруйнованій території), або два автомобілі, молодші за 15 років.

Розмір базової допомоги розраховується виходячи з базової величини 4 500 гривень:

100% цієї суми отримує перший член родини та кожна дитина до 18 років;

100% – особи з інвалідністю І чи ІІ групи;

70% – кожен наступний член сім’ї.

Для осіб, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу, сума залежить від тривалості стажу:

до 10 років – 53%;

10–20 років – 62%;

20–30 років – 70%;

понад 30 років – 88%.

Базова соціальна допомога замінює кілька наявних програм – зокрема, виплати малозабезпеченим родинам, одиноким матерям, багатодітним сім’ям, тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліменти, а також допомогу особам без права на пенсію та людям з інвалідністю.

Подати заяву може один представник родини – від його імені допомога призначається всім членам сім’ї.

Звернення приймають:

особисто – у сервісних центрах Пенсійного фонду України;

онлайн – через портал або застосунок «Дія» (поки що – для обмеженої кількості учасників).

Усі повнолітні члени родини мають власноруч підписати заяву. Базова соціальна допомога призначається на шість місяців і може автоматично продовжуватися на період дії експериментального проєкту – до двох років.

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги – нової форми державної підтримки для родин із низькими доходами. Проєкт реалізує Міністерство соціальної політики спільно з Пенсійним фондом України.