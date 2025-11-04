Головна Гроші Особисті фінанси
Хто отримає 1000 грн зимової підтримки. Пояснення міністра соцполітики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Хто отримає 1000 грн зимової підтримки. Пояснення міністра соцполітики
За словами очільника Мінсоцполітики, гроші можна буде витратити на комуналку, ліки, книги тощо
фото: Кабмін

Отримати тисячу можуть усі громадяни України (дорослі і діти), які перебувають на підконтрольній уряду території

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін прокоментував умови цьогорічної програми зимової підтримки. На закритій зустрічі з журналістами за участю прем’єр-міністерки Свириденко, де був присутній «Главком», Улютін повідомив, що державну допомогу в розмірі одноразової виплати у 1000 гривень зможуть отримати всі громадяни України (дорослі та діти) для покриття базових витрат на початку зимового сезону 2025-2026.

Отримати виплату можна через додаток «Дія» за допомогою кількох кроків. Витратити ці гроші можна на комунальні послуги, ліки, книги, транспорт, інші товари й послуги українського виробництва або задонатити на підтримку Сил оборони.

Програма поєднує соціальну допомогу населенню з економічним стимулюванням і дає громадянам можливість самостійно обирати, на що спрямувати кошти. Мета: підтримати громадян у складний зимовий період – допомогти покрити базові витрати (комунальні, ліки, послуги тощо), стимулювати купівлю українських товарів, підтримати економіку.

«Дата старту і терміни подачі заявок ще напрацьовуються – ми спочатку збираємо заявки від людей, щоб розуміти, скільки виділяти коштів. І лише тоді виділятимемо і виплачуватимемо в кілька етапів. Очікуємо, що 10-14 млн українців скористаються програмою, з них 3 млн заявок буде подано на дітей. Загальні очікувані витрати: 14 млрд грн»,  – зазначив міністр.

Отримати тисячу можуть усі громадяни України (дорослі і діти), які перебувають на підконтрольній уряду території. Отримати кошти не зможуть люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Окремо подаються заявки на дітей (за свідоцтвом про народження). Для людей без доступу до «Дії» або банківських сервісів діятимуть альтернативні канали: банки-партнери та «Укрпошта». 

Люди старшого віку, люди з інвалідністю, багато з яких проживають у сільській місцевості та на прифронтових територіях зможуть отримати 1000 грн у рамках «Зимової підтримки» через Укрпошту. Все, що потрібно, – дочекатися візиту листоноші або прийти у відділення у день отримання пенсії. Минулого року цією підтримкою скористалися понад 14 млн людей. Це допомога для тих, кому не вистачає на комуналку, додаткові кошти для родин (виділення коштів на дітей).

«Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми державної підтримки в Україні близько 15 млн людей. Кошти, передбачені на виплати 1000 грн у рамках урядової «зимової підтримки», враховують потреби цих людей Це і оплата комунальних послуг, і ліки, і теплий одяг чи взуття», – зазначив Денис Улютін.

Нагадаємо, уряд також передбачив державну допомогу в розмірі одноразової виплати у 1000 гривень. Її зможуть отримати всі громадяни України (дорослі та діти) для покриття базових витрат на початку зимового сезону 2025-2026.

Отримати виплату можна через додаток «Дія» з допомогою кількох кроків. Витратити ці гроші можна на комунальні послуги, ліки, книги, транспорт, інші товари й послуги українського виробництва або задонатити на підтримку Сил оборони.

Теги: соцвиплати Міністерство соціальної політики

