Зимова допомога від Мінсоцполітики: хто отримає та коли розпочнуться виплати

Ці кошти стануть важливою підтримкою для родин, які мають обмежений доступ до ресурсів у зимовий період

Міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив у коментарі для РБК-Україна про запровадження зимової допомоги для малозабезпечених сімей. Відповідно до його заяви, ці родини отримають по 6,5 тис. грн на підтримку в умовах зростання вартості енергоносіїв та зимових витрат, передає «Главком».

«Ми працюємо над цим актом. Маємо на найближчий Кабмін винести на розгляд питання про виділення 6,5 тис. грн для малозабезпечених сімей, у тому числі для тих, що проживають на прифронтовій території», – зазначив міністр.

Згідно з повідомленням, фінансування цих виплат уже передбачено в бюджеті, і, як тільки Кабінет Міністрів прийме відповідне рішення, виплати розпочнуться без зволікань. Ці кошти стануть важливою підтримкою для родин, які мають обмежений доступ до ресурсів у зимовий період, коли витрати на комунальні послуги значно зростають.

«Ми розраховуємо на оперативне ухвалення цього рішення, щоб допомогти тим, хто цього найбільше потребує», – додав Улютін.

Держава вже накопичила необхідні ресурси для реалізації цього заходу, і, за словами міністра, не слід очікувати затримок із початком виплат після офіційного затвердження урядом.

До слова, перепризначення житлових субсидій на осінньо-зимовий період 2025–2026 відбудеться автоматично лише для частини отримувачів. Іншим категоріям доведеться подавати заяви та документи особисто, поштою або онлайн.