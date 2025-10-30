Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зимова допомога від Мінсоцполітики: хто отримає та коли розпочнуться виплати

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зимова допомога від Мінсоцполітики: хто отримає та коли розпочнуться виплати
Малозабезпечені сім’ї отримають зимову допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень
фото: glavcom.ua

Ці кошти стануть важливою підтримкою для родин, які мають обмежений доступ до ресурсів у зимовий період

Міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив у коментарі для РБК-Україна про запровадження зимової допомоги для малозабезпечених сімей. Відповідно до його заяви, ці родини отримають по 6,5 тис. грн на підтримку в умовах зростання вартості енергоносіїв та зимових витрат, передає «Главком».

«Ми працюємо над цим актом. Маємо на найближчий Кабмін винести на розгляд питання про виділення 6,5 тис. грн для малозабезпечених сімей, у тому числі для тих, що проживають на прифронтовій території», – зазначив міністр.

Згідно з повідомленням, фінансування цих виплат уже передбачено в бюджеті, і, як тільки Кабінет Міністрів прийме відповідне рішення, виплати розпочнуться без зволікань. Ці кошти стануть важливою підтримкою для родин, які мають обмежений доступ до ресурсів у зимовий період, коли витрати на комунальні послуги значно зростають.

«Ми розраховуємо на оперативне ухвалення цього рішення, щоб допомогти тим, хто цього найбільше потребує», – додав Улютін.

Держава вже накопичила необхідні ресурси для реалізації цього заходу, і, за словами міністра, не слід очікувати затримок із початком виплат після офіційного затвердження урядом. 

До слова, перепризначення житлових субсидій на осінньо-зимовий період 2025–2026 відбудеться автоматично лише для частини отримувачів. Іншим категоріям доведеться подавати заяви та документи особисто, поштою або онлайн.

Теги: соцвиплати Міністерство соціальної політики Кабмін фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контракти передбачають постачання понад 20 одиниць високотехнологічного обладнання
«Укрзалізниця» отримає $9,2 млн від Фонду Баффета на критично важливе обладнання
Вчора, 14:07
Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним: «Вікно відкрите» для перемовин або зброї
«Або перемовини, або…» Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним
28 жовтня, 10:35
Профільний комітет врахував правку, яка позбавляє партій державного фінансування та спрямовує ці кошти на ЗСУ
Популізм чи необхідність? Бюджетний комітет пропонує перекинути гроші парламентських партій на армію
17 жовтня, 17:33
Українська делегація зустрілася зі словацькими урядовцями
Словаччина надасть Україні енергетичну допомогу на пів мільйона євро
17 жовтня, 17:11
Кабмін вніс зміни у графік
Коли почнеться опалювальний сезон? Кабмін вніс зміни
13 жовтня, 13:37
Штаб допомоги постраждалим працює за адресою: бульв. Лесі Українки, 32-А
У Печерському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки
10 жовтня, 11:47
Законопроєкт містить $500 млн на допомогу Україні
Сенат США ухвалив оборонний бюджет на 2026 рік: скільки отримає Україна
10 жовтня, 07:02
Кличко повідомив про порядок денний сесії Київради, запланованої на 9 жовтня
Київрада планує збільшити фінансову допомогу військовим та родинам захисників
9 жовтня, 11:48
Кабмін погодив зміни до бюджету-2025
Кабмін погодив зміни до бюджету-2025
6 жовтня, 15:33

Суспільство

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 30 жовтня 2025
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 30 жовтня 2025
Зимова допомога від Мінсоцполітики: хто отримає та коли розпочнуться виплати
Зимова допомога від Мінсоцполітики: хто отримає та коли розпочнуться виплати
Скільки чоловіків віком 18-22 роки виїхали за кордон за два місяці: дані The Telegraph
Скільки чоловіків віком 18-22 роки виїхали за кордон за два місяці: дані The Telegraph
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріли
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріли
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: рятувальники завершили розбір завалів
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: рятувальники завершили розбір завалів
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua