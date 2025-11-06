Головна Гроші Особисті фінанси
50 тис. грн за народження дитини: хто матиме право на виплати з 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
50 тис. грн за народження дитини: хто матиме право на виплати з 2026 року
50 тис. грн буде одноразовим платежем
Батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року не виповнилося одного року, мають право отримати допомогу в розмірі 7 тис. грн

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини. 50 тис. грн буде одноразовим платежем, і ця сума стосуватиметься лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року. Про це повідомила перша заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець, передає «Главком» з посиланням на Мінсоцполітики.

«Якщо ми говоримо про всі інші види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року», – підкреслила перша заступниця Міністра.

Шемелинець уточнила, що батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року не виповнилося одного року, мають право отримати допомогу в розмірі 7 тис. грн до досягнення дитиною однорічного віку. Крім того, після досягнення дитиною одного року, сім’ї матимуть можливість отримати виплати за програмою «єЯсла». 

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Документ передбачає виплату 50 тис. грн за народження дитини, а також 7 тис. грн допомоги по догляду за дитиною до року та 7 тис. грн – допомога по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.

соцвиплати Міністерство соціальної політики діти

