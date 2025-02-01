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Сирський придумав, як зменшити масштаби СЗЧ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сирський придумав, як зменшити масштаби СЗЧ
Сирський поінформував про впровадження нової програми підготовки інструкторів
фото: Олександр Сирський/Telegram

Головком анонсував впровадження нової програми підготовки інструкторів для навчальних центрів

Зменшити масштаби самовільного залишення частин військовослужбовцями можна шляхом проведення базової загальновійськової підготовки на базі бойових підрозділів. Про це написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу. Це дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки, – зазначив Сирський. – Тобто йдеться про ще один приклад успішного досвіду, який доцільно втілювати на постійній основі. Будемо це масштабувати».

Олександр Сирський анонсував впровадження нової програми підготовки інструкторів для навчальних центрів.

За словами головнокомандувача, він провів традиційну щомісячну нараду з питань підвищення якості підготовки у Збройних силах України.

Як зазначив генерал, здійснений аналіз рівня підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли довший курс базової загальної військової підготовки – тривалістю 1,5 місяці (замість 30 днів, як було раніше).

«На цьому етапі маємо відгуки з бригад про поліпшення готовності новачків. Будемо і надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах», – заявив Сирський.

Водночас, за його словами, залишає бажати кращого рівень психологічної підготовки. З огляду на це головнокомандувач наголосив на потребі посилювати відповідний напрямок роботи.

Також Сирський поінформував про впровадження нової програми підготовки інструкторів – «зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів».

Крім того, головнокомандувач вислухав пропозиції і проблемні питання, які постають у процесі підготовки. Зокрема це стосується укомплектованості груп інструкторів у бригадах і посилення їхньої роботи, залучення їх до навчальних центрів.

Як повідомив Сирський, пропозиції враховані у 5-му виданні програми БЗВП, розробленому за участі його заступника полковника Олега Апостола. Як зауважив головнокомандувач, він перебуває у тісній взаємодії із командирами на місцях, що дозволяє виявляти помилки, реалізувати варті уваги пропозиції, масштабувати кращі напрацювання бригад та навчальних центрів.

Сирський наголосив, що серед флагманів у підготовці, традиційно, частини Десантно-штурмових військ.

Головнокомандувач висловив подяку військовослужбовцям і підрозділам за плідну роботу на цьому напрямку, а також визначив завдання для подальшого посилення підготовки особового складу.

Нагадаємо, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов самовільно залишив частину. Так він прагнув привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. 

Згодом ДБР затримало військового Сергія Гнезділова. Як наголосили правоохоронці, демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є «не тільки аморальним щодо побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові».

Однак 23 січня стало відомо, що військовослужбовець Сергій Гнезділов повертається на службу після публічного самовільного залишення служби. На засіданні Бабушкінський райсуд Дніпра скасував запобіжний захід військовому. Гнезділова звільнили у залі суду.

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Теги: Олександр Сирський навчання мобілізація ЗСУ

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