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Колишній член КРАІЛ Гетьман отримав вісім років ув’язнення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Колишній член КРАІЛ Гетьман отримав вісім років ув’язнення
2 грудня 2021 року Кабмін звільнив Гетьмана з посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
фото з відкритих джерел

До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді застави

Сьогодні, 12 жовтня, Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгену Гетьману. Його визнали винним в одержанні $90 тис. неправомірної вигоди за сприяння у видачі дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

«Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та права постійно чи тимчасово здійснювати функції представника влади строком на три роки, а також із конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Зокрема, суд постановив конфіскувати в дохід держави $7 900, 11 525 гривень, а також 1/2 частину автомобілів BMW 530 (2005 року випуску) та Nissan Micra (2006 року випуску)», – йдеться у повідомленні.

ВАКС наголосив, що обвинуваченому залишили запобіжний захід у вигляді застави та поклали на нього обов’язок не відлучатися за межі території України без дозволу суду до набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів із дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Як відомо, 2 грудня 2021 року Кабмін звільнив Гетьмана з посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

До слова, в Євгена Гетьмана виявили службову «ксиву», де вказано, що він є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ та має звання лейтенанта, а також користується автомобілем Skoda Octavia, який належить СБУ.

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Теги: корупція в Україні Вищий антикорупційний суд азартні ігри

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