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Апеляція ухвалила несподіване рішення у справі Портнова проти «Радіо Свободи»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Апеляція ухвалила несподіване рішення у справі Портнова проти «Радіо Свободи»
Експосадовець часів Януковича позивався проти журналістки Седлецької через її пост у Facebook
фото: Радіо Свобода

Українські судді вже не вперше приймають рішення у справах на користь Портнова за короткий проміжок часу

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги керівниці київського бюро «Радіо Свобода» та проєкту журналістських розслідувань «Схеми» Наталії Седлецької у справі про захист честі, гідності й репутації ексзаступника голови адміністрації президента Андрія Портнова. Апеляція залишила у силі рішення Печерського суду на користь Портнова. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Колишній посадовець часів Віктора Януковича Андрій Портнов позивався проти журналістки Седлецької й низки інших медіа восени 2020 року через її пост у мережі Facebook, опублікований 17 серпня 2020-го – у день підпалу автомобіля редакції «Схем». У дописі Седлецька згадала про негативне ставлення Портнова до редакції, зокрема, про те, що він оприлюднив особисті дані водія з адресою його проживання та номерними знаками зрештою спаленого автомобіля, а напередодні підпалу публічно погрожував «учбово-виховними заходами» редакції розслідувачів.

Як зазначила журналістка, це вже не перше рішення українських судів на користь Портнова за короткий проміжок часу.

«Нагадаю, він виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення РФ та не повернувся. США ввели щодо нього санкції за вплив на суди, Україна – ні. Найдосвідченіші українські медіаюристи, які захищали мене у цьому процесі вважають, що такі рішення – це загроза свободі слова. Судді фактично підважили право громадян України висловлюватись стосовно суспільно важливих подій, навіть на основі залізобетонних фактів», – заявила вона.

Наталія Седлецька прокоментувала рішення Київського апеляційного суду
Наталія Седлецька прокоментувала рішення Київського апеляційного суду
скріншот

Повний текст судового рішення з аргументацією ще не оприлюднений. Після оприлюднення захист Наталії Седлецької подаватиме касацію на рішення Київського апеляційного суду на користь Андрія Портнова до Верховного суду.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов ексзаступника голови адміністрації президента Андрія Портнова і зобов'язав громадську організацію «Громадське телебачення» спростувати недостовірну інформацію.

Як повідомляв «Главком», у грудні 2023 року Печерський райсуд захистив Андрія Портнова від громадської організації «Центр протидії корупції», які опублікували матеріал у ЗМІ. Автори статті, вважала Феміда, бездоказово назвали Портнова «колаборантом, зрадником, проросійським діячем, який має антиукраїнську позицію».

Крім цього, навесні 2023 року Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича, юриста Андрія Портнова до низки ЗМІ у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Ще у вересні 2020 року Портнов пішов до суду, вимагаючи спростування інформаційних повідомлень. Зокрема, йшлося про те, що головна редакторка програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Наталія Седлецька запідозрила Портнова у причетності до підпалу автівки водія знімальної групи. Сам підпал стався вночі 17 серпня 2020-го.

Суддя Олексій Соколов зазначив у рішенні: вказані ЗМІ повинні спростувати поширені інформацію, де згадується Андрій Портнов. Адже суд її визнав недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права позивача. Також судове рішення стосується й Наталії Седлецької, яка має спростувати свої слова у соцмережі. Розгляд цієї справи триває в апеляції.

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Теги: ЗМІ Віктор Янукович суд журналіст Андрій Портнов

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