Журналісти передали фронтовим пресофіцерам позашляховик

Це уже друге авто, яке придбане за донати цивільних журналістів та внески найбільшої журналістської організації України

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) передала автомобіль пресслужбі 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Це потужний позашляховик Volvo, який допомагає військовим журналістам документувати події на передовій.

«Якщо ми не покажемо, в яких важких умовах наші воїни тримають фронт, цивільні цього не знатимуть», – пояснює Іван Петричак, представник пресслужби бригади. За його словами, з появою службового автомобіля пресслужба створила вже понад десять відеоматеріалів, які транслюються на популярних телеканалах та в соцмережах.

Це уже друге авто, яке придбане за донати цивільних журналістів та внески найбільшої журналістської організації України. Перший автомобіль НСЖУ передала бригаді ще у травні. Тоді голова Спілки Сергій Томіленко особисто доставив позашляховик КІА до прифронтового Нью-Йорка на Донеччині і передав його у користування військового фотожурналіста Андрія Полухіна.

«Ми документуємо війну – і це завдання надважливе. Автомобіль допомагає нам у цьому, збільшуючи географію наших поїздок», – додає Петричак.

У відео, опублікованому пресслужбою в подяку цивільним колегам, видно, як військові журналісти вирушають на завдання в район Часового Яру на новому Volvo. На задньому плані помітно дим від обстрілів.