Журналісти передали фронтовим пресофіцерам позашляховик

Журналісти передали фронтовим пресофіцерам позашляховикВолонтерська ініціатива
Це уже друге авто, яке придбане за донати цивільних журналістів та внески найбільшої журналістської організації України
Національна спілка журналістів України (НСЖУ) передала автомобіль пресслужбі 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Це потужний позашляховик Volvo, який допомагає військовим журналістам документувати події на передовій.
«Якщо ми не покажемо, в яких важких умовах наші воїни тримають фронт, цивільні цього не знатимуть», – пояснює Іван Петричак, представник пресслужби бригади. За його словами, з появою службового автомобіля пресслужба створила вже понад десять відеоматеріалів, які транслюються на популярних телеканалах та в соцмережах.
Це уже друге авто, яке придбане за донати цивільних журналістів та внески найбільшої журналістської організації України. Перший автомобіль НСЖУ передала бригаді ще у травні. Тоді голова Спілки Сергій Томіленко особисто доставив позашляховик КІА до прифронтового Нью-Йорка на Донеччині і передав його у користування військового фотожурналіста Андрія Полухіна.
«Ми документуємо війну – і це завдання надважливе. Автомобіль допомагає нам у цьому, збільшуючи географію наших поїздок», – додає Петричак.
У відео, опублікованому пресслужбою в подяку цивільним колегам, видно, як військові журналісти вирушають на завдання в район Часового Яру на новому Volvo. На задньому плані помітно дим від обстрілів.
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