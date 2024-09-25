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Журналісти передали фронтовим пресофіцерам позашляховик

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Журналісти передали фронтовим пресофіцерам позашляховик
Позашляховик Volvo, який допомагає військовим журналістам документувати події на передовій
з відкритих джерел

Це уже друге авто, яке придбане за донати цивільних журналістів та внески найбільшої журналістської організації України

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) передала автомобіль пресслужбі 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Це потужний позашляховик Volvo, який допомагає військовим журналістам документувати події на передовій.

«Якщо ми не покажемо, в яких важких умовах наші воїни тримають фронт, цивільні цього не знатимуть», – пояснює Іван Петричак, представник пресслужби бригади. За його словами, з появою службового автомобіля пресслужба створила вже понад десять відеоматеріалів, які транслюються на популярних телеканалах та в соцмережах.

Це уже друге авто, яке придбане за донати цивільних журналістів та внески найбільшої журналістської організації України. Перший автомобіль НСЖУ передала бригаді ще у травні. Тоді голова Спілки Сергій Томіленко особисто доставив позашляховик КІА до прифронтового Нью-Йорка на Донеччині і передав його у користування військового фотожурналіста Андрія Полухіна.

«Ми документуємо війну – і це завдання надважливе. Автомобіль допомагає нам у цьому, збільшуючи географію наших поїздок», – додає Петричак.

У відео, опублікованому пресслужбою в подяку цивільним колегам, видно, як військові журналісти вирушають на завдання в район Часового Яру на новому Volvo. На задньому плані помітно дим від обстрілів.

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Теги: НСЖУ журналіст фронт автомобіль військові

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