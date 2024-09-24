У Києві охоронці call-центру напали на журналістів (відео)

У результаті атаки один з журналістів дістав опіки очей

На місці працюють медики і поліція

Сьогодні, 24 вересня у Солом'янському районі столиці охоронці бізнес-центру, на одному з поверхів якого розташувався черговий псведоінвестиційний офіс, напали на журналістів СтопКору. Журналістів атакували сльозогінним газом. На місці працюють медики і поліція.

У бізнес-центрі на Нововокзальній, 2 у Києві виявили шахрайський кол-центр: охоронці застосували газ проти журналістів pic.twitter.com/EFfqojLmcZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 24, 2024

Надзвичайна подія сталась по вул. Нововокзальній, 2. Журанілсти видання отримали інформацію про те, що на четвертому поверсі будівлі офісного центру за цією адресою, ймовірно, працює черговий шахрайський call-центр. Коли розслідувачі прибули на місце, охоронці зустріли їх агресивно та атакували з газових балончиків. У результаті атаки один з журналістів серйозно травмований. Попередньо, він дістав опіки очей.

Після цього група ймовірних співробітників call-центру вибігла з приміщення й рушила в бік станції метро «Олімпійська». Наразі на місце події прибула екстренна швидка допомога – медики надають допомогу постраждалим. Також на місці працюють правоохоронці, які документують протиправні дії. В осіб, що втікали, вилучено сумку, в якій лежали ноутбук, навушники та інші речі.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Національної поліції провели багатоетапну спецоперацію по всій території України. У результаті комплексних заходів за одну добу припинено діяльність понад 100 call-центрів, які викрадали персональні дані й заощадження українців та іноземних громадян