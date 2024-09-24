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У Києві охоронці call-центру напали на журналістів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві охоронці call-центру напали на журналістів (відео)
У результаті атаки один з журналістів дістав опіки очей
фото: stopcor.org

На місці працюють медики і поліція

Сьогодні, 24 вересня  у Солом'янському районі столиці охоронці бізнес-центру, на одному з поверхів якого розташувався черговий псведоінвестиційний офіс, напали на журналістів СтопКору. Журналістів атакували сльозогінним газом. На місці працюють медики і поліція.

Надзвичайна подія сталась по вул. Нововокзальній, 2. Журанілсти видання отримали інформацію про те, що на четвертому поверсі будівлі офісного центру за цією адресою, ймовірно, працює черговий шахрайський call-центр. Коли розслідувачі прибули на місце, охоронці зустріли їх агресивно та атакували з газових балончиків. У результаті атаки один з журналістів серйозно травмований. Попередньо, він дістав опіки очей.

Після цього група ймовірних співробітників call-центру вибігла з приміщення й рушила в бік станції метро «Олімпійська». Наразі на місце події прибула екстренна швидка допомога – медики надають допомогу постраждалим. Також на місці працюють правоохоронці, які документують протиправні дії. В осіб, що втікали, вилучено сумку, в якій лежали ноутбук, навушники та інші речі. 

Нагадаємо, наприкінці 2023 року кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Національної поліції провели багатоетапну спецоперацію по всій території України. У результаті комплексних заходів за одну добу припинено діяльність понад 100 call-центрів, які викрадали персональні дані й заощадження українців та іноземних громадян

Теги: поліція журналіст напад Київ

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