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Печерський суд захистив Портнова від журналістів

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Печерський суд захистив Портнова від журналістів
Феміда стягнула солідарно з відповідачів на користь Портнова 8,4 тис. грн у вигляді судового збору
фото з відкритих джерел

Одіозний голова Адміністрації президента Януковича захищав власну честь, гідність та ділову репутацію

Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов колишнього голови Адміністрації президента Віктора Януковича, юриста Андрія Портнова до низки ЗМІ у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Ще у вересні 2020 року Портнов пішов до суду, вимагаючи спростування інформаційних повідомлень. Зокрема, йшлося про те, що головна редакторка програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Наталія Седлецька запідозрила Портнова у причетності до підпалу автівки водія знімальної групи. Сам підпал стався вночі 17 серпня 2020-го. За рік до цього Портнов публічно оприлюднив персональні дані водіїв програми «Схеми» та погрожував редакції.

Слова редакторки Седлецької, які вона написала у Facebook, розповсюдило багато ЗМІ. У тому числі й ті, з якими позивався Портнов. Це – «Громадське», канал «Прямий», НВ і 5 канал.

Суддя Олексій Соколов зазначив у рішенні: вказані ЗМІ повинні спростувати поширені інформацію, де згадується Андрій Портнов. Адже суд її визнав недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права позивача. Також судове рішення стосується й Наталії Седлецької, яка має спростувати свої слова у соцмережі.

Окрім спростування, Феміда стягнула солідарно з відповідачів на користь Портнова 8,4 тис. грн у вигляді судового збору. Рішення Печерського райсуду може бути оскаржено до апеляційної інстанції протягом 30 днів.

Що цікаво: під час розгляду справи один із відповідачів заявив відвід судді Соколову. Мовляв, головуючий демонструє упередженість та необ’єктивність. Однак суд відмовив у задовленні поданої заяви.

Наразі у судовому реєстрі є лише вступна та резолютивна частина рішення за позовом Портнова проти журналістів.

Додамо, що інтереси ексголови адміністрації Януковича у суді представляла адвокатка Каріна Мікітян. За даними ЗМІ, Мікітян була помічницею Портнова, коли той працював народним депутатом.

Нагадаємо, що Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області «Чоп (Тиса)».

Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

У березні 2022 року журналісти встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом. На запити журналістів «Схем» Портнов не відповідає з 22 лютого 2022 року.

Андрій Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року. Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. Андрій Портнов до 2014 року в адміністрації президента за Віктора Януковича відповідав за напрямок судоустрою. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди. 

Рада нацбезпеки і оборони України не ввела щодо Портнова санкцій. 

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Теги: Андрій Портнов ЗМІ суд

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