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    «Євросолідарність» виграла у Верховному суді справу за позовом Портнова

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    Андрій Портнов, колишній заступник глави адміністрації експрезидента Віктора Януковича - «Євросолідарність» виграла у Верховному суді справу за позовом Портнова
    Андрій Портнов, колишній заступник глави адміністрації експрезидента Віктора Януковича
    Фото з відкритих джерел

    Колишній юрист Януковича програв справу у Верховному суді

    Партія «Європейська солідарність», лідером якої є п’ятий президент Петро Порошенко, виграла справу за позовом Андрія Портнова про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування інформації. Про це повідомила пресслужба політсили.

    Йдеться про заяву фракції у Верховній Раді восьмого скликання про передачу в управління Андрію Портнову телеканалу «NewsOne».

    Відповідне рішення Верховний суд ухвалив 18 серпня 2021 року. Суд відмовив Портнову у задоволенні позовних вимог, оскільки наведене у заяві фракції висловлювання «Передача українського телеканалу в руки втікача, соратника Януковича, який підозрюється у причетності до злочинів проти учасників Революції гідності, окупації Криму та у державній зраді – ставить під загрозу національну безпеку України, невід’ємною частиною якої є інформаційна безпека» не містить складу правопорушення, яке є підставою для задоволення позовних вимог про захист честі та гідності.

    Крім того, Верховний суд стягнув з Андрія Портнова на користь партії судові витрати по справі.

    З повним текстом судового рішення можна ознайомитись на офіційному сайті судової влади.

    Раніше повідомлялося, що адвокати п'ятого президента Петра Порошенка будуть судитися з Гордоном, Геращенком та Портновим.

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність суд Верховний Суд України Андрій Портнов
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    «Євросолідарність» виграла у Верховному суді справу за позовом Портнова