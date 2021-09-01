«Євросолідарність» виграла у Верховному суді справу за позовом Портнова

Колишній юрист Януковича програв справу у Верховному суді

Партія «Європейська солідарність», лідером якої є п’ятий президент Петро Порошенко, виграла справу за позовом Андрія Портнова про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування інформації. Про це повідомила пресслужба політсили.

Йдеться про заяву фракції у Верховній Раді восьмого скликання про передачу в управління Андрію Портнову телеканалу «NewsOne».

Відповідне рішення Верховний суд ухвалив 18 серпня 2021 року. Суд відмовив Портнову у задоволенні позовних вимог, оскільки наведене у заяві фракції висловлювання «Передача українського телеканалу в руки втікача, соратника Януковича, який підозрюється у причетності до злочинів проти учасників Революції гідності, окупації Криму та у державній зраді – ставить під загрозу національну безпеку України, невід’ємною частиною якої є інформаційна безпека» не містить складу правопорушення, яке є підставою для задоволення позовних вимог про захист честі та гідності.

Крім того, Верховний суд стягнув з Андрія Портнова на користь партії судові витрати по справі.

З повним текстом судового рішення можна ознайомитись на офіційному сайті судової влади.

Раніше повідомлялося, що адвокати п'ятого президента Петра Порошенка будуть судитися з Гордоном, Геращенком та Портновим.

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