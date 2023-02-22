БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво алкоголю на Кіровоградщині (фото)

Орієнтовна вартість вилученого становить близько 20 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабне незаконне виробництво горілчаних виробів на Кіровоградщині. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Зазначається, що за результатами невідкладних обшуків нежитлових приміщень, які розташовані у Кіровоградській області, детективи вилучили понад 100 тис. пляшок лікеро-горілчаних виробів різних торгівельних марок, понад 25 тис. літрів рідини з характерним запахом спирту, 17 механічних пристроїв для закорковування пляшок, 126 тис. марок акцизного податку з ознаками підробки, документацію з податкового посту та товарно-транспортні накладні.

Орієнтовна вартість вилученого становить близько 20 млн грн.

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«Згадані товарно-матеріальні цінності були виявлені на одному з заводів, що виготовляв лікеро-горілчані вироби з необлікованого спирту. Документально завод не працював, а фактично було організовано незаконне масштабне виробництво підакцизної продукції. У подальшому алкогольні вироби, ймовірно за готівку, постачалися кінцевому споживачу з підробленими марками акцизного податку та без них», – йдеться в повідомленні.

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Окрім того, на податковому посту працівник Головного управління ДПС у Кіровоградській області був відсутній, що може свідчити, як зазначають у БЕБ, про ймовірне прикриття незаконних дій зі сторони ДПС. Здійснюється оцінка завданих Державному бюджету збитків. Проводяться відповідні експертизи, встановлюються усі обставини злочину та повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що ДБР викрило підпільне виробництво цигарок, яке «кришували» чиновники.