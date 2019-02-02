Бойовик «ДНР» отримав 9,5 років в’язниці



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У березні 2015 року чоловік добровільно вступив на військову службу до незаконного збройного формування

Засуджено бойовика терористичної організації «ДНР»

Бойовика терористичної організації «ДНР», уродженця та мешканця м. Горлівка Донецької області засуджено до 9,5 років позбавлення волі. Відповідне рішення ухвалив Слов’янський міський суд Донецької області.

Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

Учасника незаконного збройного формування визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України.

У березні 2015 року чоловік добровільно вступив на військову службу до незаконного збройного формування «ДНР» та був зарахований на посаду водія-механіка 1 роти 1 мотострілецького батальйону 3 бригади 1 армійського корпусу.

Перебуваючи у складі бандформування, зі зброєю у руках брав активну участь в бойових діях проти підрозділів ЗС України в районі населеного пункту Зайцеве Бахмутського району Донецької області, де 9 березня 2018 року був затриманий з автоматом Калашнікова АК-74, спорядженим набоями до нього.