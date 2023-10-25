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Нардеп отримав підозру в заволодінні понад 320 га держземлі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардеп отримав підозру в заволодінні понад 320 га держземлі
За інформацією ЗМІ, йдеться про нардепа від групи «Довіра» Роберта Горвата
фото з відкритих джерел

Незаконне привласнення землі завдало державі шкоди на більш ніж 123 млн грн

Антикорупційні органи повідомили про підозру в заволодінні державними землями народному депутату Роберту Горвату. Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«За дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурор за участю детективів Національного антикорупційного бюро повідомив народному депутату України про підозру в заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі шкоди на більш ніж 123 млн грн», – йдеться у заяві.

Детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП також повідомили про підозру ще трьом особам, причетним до вчинення цього злочину: колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, ексдиректору державного підприємства та директору приватного підприємства.

За інформацією ЗМІ, йдеться про голову підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органів комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Роберта Горвата (депутатська група «Довіра»). У 2019 році він обрався до парламенту на Закарпатті.  

Нардеп отримав підозру в заволодінні понад 320 га держземлі фото 1

Слідство встановило, що у 2016-2019 роках народний депутат, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив злочинну схему заволодіння державними земельними ділянками.

За інформацією прокуратури, директор держпідприємства відмовився від права користування ділянками загальною площею 323 га та звернувся з відповідною заявою до Держгеокадастру області.

Після припинення права користування цими землями, відповідно до злочинної схеми, керівник Держгеокадастру області передав ці ділянки наперед визначеним фізособам, які в подальшому продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми.

У результаті реалізації цієї схеми державі було завдано понад 123 млн грн збитків. Триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що ексдепутат Київради отримав підозру через самовільне будівництво.

Теги: земля НАБУ депутат

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