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Смерть Віталія Білоножка, «Нова пошта» змінює назву. Головне за 9 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Смерть Віталія Білоножка, «Нова пошта» змінює назву. Головне за 9 січня
фото з відкритих джерел

Народний артист України Віталій Білоножко відійшов у засвіти на 71 році життя

Смерть Віталія Білоножка, група компаній «Нова пошта» змінює назву, ексрадник глави адміністрації Януковича переправляв за кордон ухилянтів. «Главком» склав добірку новин 9 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Група компаній «Нова пошта» змінює назву

Група компаній «Нова пошта» змінює назву і тепер буде називатись група Nova. «Нова пошта» в Україні – доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Має велику мережу: 11 400 відділень та 15 500 поштоматів по всій Україні.

«Нова пошта» працює на ринку України з 2001 року. Втім для України бренд Nova не є чимось новим та оригінальним. На початках Незалежності під такою назвою вела бізнес продюсерська агенція, яка працювала з Іриною Білик та Віркою Сердючкою. У Білик таку назву також мав один з перших альбомів, пісні якого досі популярні. Згодом назву Nova для однієї з модифікацій автомобіля «Таврія» обрав Запорізький автомобільний завод.

Помер Народний артист України Віталій Білоножко

Помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко. Співак відійшов у засвіти на 71 році життя.

Проведуть в останню путь Білоножка в п'ятницю, 12 січня, об 11:30 в Національній філармонії України.

Ексрадник глави адміністрації Януковича переправляв за кордон ухилянтів

За результатами комплексних заходів у різних регіонах нашої країни Служба безпеки України затримала організаторів каналу переправлення ухилянтів.

Організатором однієї зі схем виявився колишній радник глави адміністрації Януковича та посадовець військово-лікарської комісії, які з кожного ухилянта заробляли до $10 тис. За гроші фігуранти сприяли втечі потенційним призовникам за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або на підставі підроблених документів.

Хакери зламали московського інтернет-провайдера

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» й позносили його сервери.

Йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і т.д. Як наслідок – частина жителів Москви залишилася без інтернету та ТБ.

Міноборони розриває договори з компаніями, пов'язаними із Гринкевичами

Міністерство оборони розриває всі договори з компаніями, пов'язаними зі скандальними Гринкевичами. Про це заявив заступник міністра Віталій Половенко.

У заяві йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Як раніше повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

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Теги: війна Міноборони Нова пошта смерть співак

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