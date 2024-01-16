Умєров пояснив, як запуск е-реєстру військовозобов'язаних допоможе армії
Закон впровадять вчасно для пришвидшення збору, обробки та використання військових даних
Ухвалений у другому читанні законопроєкт №10062 дозволить армії прискорити процеси обміну інформацією. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає пресслужба оборонного відомства.
«Сьогодні Верховна Рада України зробила важливий крок для цифровізації українських Сил оборони. Я вдячний кожному з 249 депутатів, які проголосували за», – сказав Рустем Умєров.
Закон впровадять у встановлені терміни – для пришвидшення збору, обробки та використання військових даних.
«Послуги та процеси для військовослужбовців нарешті повністю перейдуть у зручний цифровий формат, який буде врегульовано законом», – додав Міністр оборони.
Нагадаємо, на засіданні 16 січня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Відповідне рішення підтримали 249 народних обранців.
Законопроєкт сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат (електронний військовий квиток).
Також законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.
Зазначимо, що законопроєкт №10062 зареєстрували ще у вересні. У пояснювальній записці йшлося, що завданням законопроєкту є:
- уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій;
- спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.
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