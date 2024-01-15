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Експосадовець банку Жеваго уник кримінальної відповідальності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Експосадовець банку Жеваго уник кримінальної відповідальності
НБУ визнав неплатоспроможним банк «Фінанси і Кредит» у 2015 році
фото з відкритих джерел

Копертехіна звинувачували у службовій недбалості, що заподіяла тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків для банку

Дніпровський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього заступника голови правління банку «Фінанси і Кредит» Ігоря Копертехіна від кримінальної відповідальності у звʼязку з закінченням строків давності. Про це йдеться у судовому реєстрі.

Копертехіна звинувачували у службовій недбалості, що заподіяла тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків для банку (ч. 2 ст. 367 КК). Конкретно йому інкримінували причетність до виведення грошей з ФіК через австрійський Meinl Bank.

Згідно з судовими матеріалами, менеджмент банку використав компанію Nasterno Commercial Limited для укладання у 2015 році завідомо збиткових кредитних договорів та договорів застави, на $53,7 млн і $59,2 млн.

Суд порахував, що з урахуванням підозрюваного в розшуку (три роки й 52 дні), строк притягнення до кримінальної відповідальності за вказаним обвинуваченням завершився 21 грудня 2023 року.

Тому 3 січня 2024 року за клопотанням сторони захисту суд звільнив Копертехіна від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження щодо нього.

Ухвала може бути оскаржена в Київському апеляційному суді.

Зазначимо, НБУ визнав неплатоспроможним банк «Фінанси і Кредит» у 2015 році.

Нагадаємо, 3 серпня НАБУ повідомило про підозру бізнесмену Жеваго. За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. Однак у 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Раніше ДБР повідомило, що правоохоронці України просунулася в питанні повернення зі Швейцарії арештованих коштів на рахунках бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго. Йдеться про понад $113 млн. 

Теги: банк кримінал Костянтин Жеваго суд

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