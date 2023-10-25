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ДБР розслідує справу проти найбільшої приватної збройної компанії (документ)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДБР розслідує справу проти найбільшої приватної збройної компанії (документ)
ДБР проводить досудове розслідування щодо найбільшого приватного гравця на вітчизняному ринку озброєння – ТОВ «Українська бронетехніка»
фото з відкритих джерел

Досудове розслідування стосується можливих неправомірних дій службових осіб Міноборони та найбільшого приватного гравця на вітчизняному ринку озброєння

Державне бюро розслідувань вже веде кримінальні провадження щодо низки підприємств, аудит яких показав, що вони порушували постанову уряду, отримуючи прибуток за постачання зброї та іншого забезпечення армії. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто забрав прибуток у фірм, які озброюють та одягають армію? Нові документи у скандальній справі».

У відповіді на запит «Главкома» ДБР підтвердило, що відбувається досудове розслідування щодо найбільшого приватного гравця на вітчизняному ринку озброєння – ТОВ «Українська бронетехніка». Мовиться про укладання та виконання держконтрактів саме в період 2022–2023 років.

Державне бюро розслідувань вже веде кримінальні провадження щодо низки підприємств, аудит яких показав, що вони порушували постанову уряду
Державне бюро розслідувань вже веде кримінальні провадження щодо низки підприємств, аудит яких показав, що вони порушували постанову уряду
фото: glavcom.ua

Зазначимо, 20 березня 2022 року Кабмін видав постанову №335, якою надав право державним та приватним компаніям імпортувати боєприпаси та озброєння для потреб Сил оборони України.

У відносно спокійні часи процес купівлі товарів і послуг для потреб оборони регламентувався постановою №309. Після прийняття 335-ї вона автоматично припинила свою дію.

Якщо постанова №309 чітко передбачала, що у ціну товарів, робіт і послуг оборонного призначення входить прибуток, то з постанови №335 визначення прибутку випарувалося. Лишилися тільки «податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші витрати виконавця, пов’язані з виготовленням товарів, виконанням робіт та наданням послуг». Проте підприємства оборони продовжували отримувати прибутки та нібито інвестувати їх в подальше виробництво зброї.

Ситуація з компаніями виплила під час фінансового аудиту Міноборони за 2022 рік, який замовив тодішній голова відомства Олексій Резніков. Держаудитслужба, яка проводила перевірку, зафіксувала, що постачальники Міноборони продовжували отримувати прибуток, який вже не був передбачений прийнятою на початку повномасштабного вторгнення постановою.

Відповідно якщо рахувати цей прибуток як незаконний, то він автоматично переходить до категорії державних збитків, які в якийсь спосіб треба державі повернути. Сума збитків оцінюється в близько 2,5 млрд грн, яку постачальники армії відмовляються повертати.

Натомість Кабмін зайняв нейтральну позицію. З одного боку, в липні 2023 року він нарешті скасував сумнозвісну постанову №335 і ухвалив нову – №736, в якій прибуток вже фігурує у складі ціни за товари оборонного призначення. Але й діяти вона почала лише з липня цього року, а рік та чотири місяці до того діяла попередня постанова, згідно з якою постачальники, за вердиктом аудиторів, фактично порушували закон.

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн. Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Читайте також: Хто забрав прибуток у фірм, які озброюють та одягають армію? Нові документи у скандальній справі
Теги: зброя ДБР Олексій Резніков війна Міноборони

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