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ДБР закликає українців боротися з корупцією. Користувачі соцмереж відреагували

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДБР закликає українців боротися з корупцією. Користувачі соцмереж відреагували
Нещодавно в мережі набрав обертів скандал з експрацівницею ДБР Роксоланою Москвою, яка влаштувала розкішне весілля
фото з відкритих джерел

ДБР надсилає повідомлення українцям на телефони, де наголошує на важливості боротьби з корупцією

Українці масово почали отримувати повідомлення від Державного бюро розслідувань. У ньому ДБР наголошує на важливості боротьби з корупцією.

«Українці! Боротьба з корупцією – важлива складова перемоги. ДБР закликає не давати хабарі, а якщо вас змушують – звертайтеся до нас. Наша підслідність: чиновники, правоохоронці, військові, судді. Державу боронимо разом!» – йдеться в повідомленні.

ДБР закликає українців боротися з корупцією
ДБР закликає українців боротися з корупцією
фото: скріншот

Примітно, що лише нещодавно в мережі набрав обертів скандал з експрацівницею ДБР Роксоланою Москвою, яка разом з колишнім прокурором Ростиславом Ільницьким влаштувала розкішне весілля на чималу суму, що неабияк обурило українців.

У соцмережах користувачі вже встигли поділитися думками про повідомлення ДБР.

Користувачі соцмереж дивуються повідомленню ДБР
Користувачі соцмереж дивуються повідомленню ДБР
фото: скріншот
Користувачі соцмереж реагують на повідомлення ДБР
Користувачі соцмереж реагують на повідомлення ДБР
фото: скріншот
Користувачка соцмереж намагалася відповісти на повідомлення ДБР, згадавши про розкішне весілля експрокурора Ільніцького
Користувачка соцмереж намагалася відповісти на повідомлення ДБР, згадавши про розкішне весілля експрокурора Ільніцького
фото: скріншот

Нагадаємо, на Львівщині колишній прокурор Ростислав Ільницький та співробітниця ДБР Роксолана Москва зіграли пишне весілля. Серед гостей на урочистій події, яка тривала не один день, було помічено депутатів, бізнесменів, співробітників податкової, поліції, ДБР та інших структур, а розважали їхні українські знаменитості.

Теги: ДБР соцмережі весілля

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