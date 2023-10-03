Арештований гелікоптер «Мотор Січі» передали ЗСУ (фото)

Інший гелікоптер умисно пошкодили, щоб не передавати його військовим

Керівництво компанії намагалось перешкодити передачі повітряного судна українським військовим

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) передали ЗСУ гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства «Мотор Січ» намагалось приховати від військових.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що ДБР ініціювало арешт повітряного судна у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва державі-агресору.

Раніше у ЗМІ публікувалась інформація про те, що колишнє керівництво «Мотор Січ» умисно пошкодило інший гелікоптер, щоб не передавати його військовим для виконання бойових завдань на фронті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ході розслідування ДБР з’ясувало, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер керівництво компанії наказало підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Все це робилось з метою перешкодити його передачі українським військовим.

8 фото На весь екран















Наразі повітряне судно повернуто до України і буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Слідчі ДБР вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

Нагадаєио, заарештований гелікоптер власника групи «Фінанси і кредит», бізнесмена Костянтина Жеваго був переданий воїнам ЗСУ. ДБР повідомило, що повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України