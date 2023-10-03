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Арештований гелікоптер «Мотор Січі» передали ЗСУ (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Арештований гелікоптер «Мотор Січі» передали ЗСУ (фото)
Інший гелікоптер умисно пошкодили, щоб не передавати його військовим
фото: Державне бюро розслідувань

Керівництво компанії намагалось перешкодити передачі повітряного судна українським військовим

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) передали ЗСУ гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства «Мотор Січ» намагалось приховати від військових.

Повідомляється, що ДБР ініціювало арешт повітряного судна у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва державі-агресору.

Раніше у ЗМІ публікувалась інформація про те, що колишнє керівництво «Мотор Січ» умисно пошкодило інший гелікоптер, щоб не передавати його військовим для виконання бойових завдань на фронті.

У ході розслідування ДБР з’ясувало, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер керівництво компанії наказало підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Все це робилось з метою перешкодити його передачі українським військовим.

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Наразі повітряне судно повернуто до України і буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Слідчі ДБР вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

Нагадаєио, заарештований гелікоптер власника групи «Фінанси і кредит», бізнесмена Костянтина Жеваго був переданий воїнам ЗСУ. ДБР повідомило, що повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України

Теги: ЗСУ гелікоптер Мотор Січ ДБР

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