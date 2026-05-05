На Одещині викрито схему «турне за кордон»: що відомо

На Одещині прикордонники затримали організаторів схеми нелегального виїзду

Оперативники ГВЗВВБ «Південь» ДПСУ ліквідували черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатор залучив до «бізнесу» власну родину, оцінивши свої послуги у тисячі доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Організатором схеми виявився мешканець Одеси, який налагодив пошук потенційних «клієнтів» через анонімні Telegram-канали. Для забезпечення безпеки та логістики він залучив двох рідних братів. У кожного була своя роль: від супроводу клієнтів до технічного забезпечення переходу.

Вартість незаконного перетину кордону становила $6000 з особи. Щоб приховати фінансові сліди, зловмисники приймали оплату виключно на криптогаманці.

За ці гроші ухилянтам пропонували перевезення автівкою до прикордонної смуги, детальний інструктаж, як поводитися під час перевірок на блокпостах та допомогу під час безпосереднього переходу кордону поза пунктами пропуску.

Реалізувати план до кінця спільникам не вдалося. Прикордонники затримали братів безпосередньо під час спроби переправлення чергового «клієнта» до прикордоння. Самого організатора схеми правоохоронці схопили в Одесі.

Під час серії обшуків було вилучено мобільні телефони з листуванням та доказами транзакцій, автомобіль, який використовувався для перевезення та кошти, отримані злочинним шляхом.

Усім фігурантам уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Слідство триває.

