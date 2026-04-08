Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ЄС перейшов на нову систему контролю кордону: що зміниться для українців

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС перейшов на нову систему контролю кордону: що зміниться для українців
ЄС відмовився від штампів на кордоні
фото з відкритих джерел

Тепер на кордоні скануватимуть обличчя і фіксуватимуть кожен в’їзд без штампів

Європейський Союз запустив автоматизовану систему реєстрації в’їзду та виїзду (EES), яка змінює правила перетину кордону для громадян третіх країн, зокрема українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні ресурси ЄС та Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).

Система EES запрацювала на зовнішніх кордонах Шенгенської зони та охоплює 29 європейських країн. Вона автоматично фіксує в’їзд і виїзд осіб, які не є громадянами ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії або Швейцарії.

Під час проходження контролю мандрівники мають надати свої персональні дані, а також пройти біометричну ідентифікацію – зокрема, сканування обличчя та відбитків пальців. Система також реєструє місце та час перетину кордону. Уся інформація зберігатиметься в єдиній цифровій базі, що дозволить повністю відмовитися від штампів у закордонних паспортах.

Нові правила стосуються короткострокових поїздок – до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Це охоплює як громадян країн із візовим режимом, так і тих, хто подорожує за безвізом.

Очікується, що запровадження EES пришвидшить проходження кордону завдяки використанню автоматизованих терміналів.

Водночас система дозволить ефективніше виявляти порушників міграційних правил, зокрема тих, хто перевищує дозволений термін перебування або використовує підроблені документи.

Нагадаємо, що ідеї щодо організації голосування українців за кордоном на перших повоєнних виборах наразі є одними з найбільш опрацьованих. Центральна виборча комісія заздалегідь вивчала це питання – її представники відвідували різні країни, спілкувалися з українськими громадами та місцевими органами адміністрування виборів.

Читайте також:

Теги: Україна кордон євроінтеграція Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Дрони-перехоплювачі встановили рекорд зі знищення російських безпілотників
Дрони-перехоплювачі встановили рекорд зі знищення російських безпілотників
ЄС перейшов на нову систему контролю кордону: що зміниться для українців
ЄС перейшов на нову систему контролю кордону: що зміниться для українців
Заморозки в Україні: коли та де вдарять морози до -3°C
Заморозки в Україні: коли та де вдарять морози до -3°C
Як будуть вимикати світло 9 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 9 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
30 об’єктів нерухомості, ресторан та елітні авто: як живе родина судді з Мукачева
30 об’єктів нерухомості, ресторан та елітні авто: як живе родина судді з Мукачева
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua