ЄС перейшов на нову систему контролю кордону: що зміниться для українців

Тепер на кордоні скануватимуть обличчя і фіксуватимуть кожен в’їзд без штампів

Європейський Союз запустив автоматизовану систему реєстрації в’їзду та виїзду (EES), яка змінює правила перетину кордону для громадян третіх країн, зокрема українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні ресурси ЄС та Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).

Система EES запрацювала на зовнішніх кордонах Шенгенської зони та охоплює 29 європейських країн. Вона автоматично фіксує в’їзд і виїзд осіб, які не є громадянами ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії або Швейцарії.

Під час проходження контролю мандрівники мають надати свої персональні дані, а також пройти біометричну ідентифікацію – зокрема, сканування обличчя та відбитків пальців. Система також реєструє місце та час перетину кордону. Уся інформація зберігатиметься в єдиній цифровій базі, що дозволить повністю відмовитися від штампів у закордонних паспортах.

Нові правила стосуються короткострокових поїздок – до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Це охоплює як громадян країн із візовим режимом, так і тих, хто подорожує за безвізом.

Очікується, що запровадження EES пришвидшить проходження кордону завдяки використанню автоматизованих терміналів.

Водночас система дозволить ефективніше виявляти порушників міграційних правил, зокрема тих, хто перевищує дозволений термін перебування або використовує підроблені документи.

Нагадаємо, що ідеї щодо організації голосування українців за кордоном на перших повоєнних виборах наразі є одними з найбільш опрацьованих. Центральна виборча комісія заздалегідь вивчала це питання – її представники відвідували різні країни, спілкувалися з українськими громадами та місцевими органами адміністрування виборів.