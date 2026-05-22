Топпосадовці Нацполіції, які підозрюються у корупції, вийшли із СІЗО під заставу

Наталія Порощук
Перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Андрій Ткачик під час судового засідання
фото: Суспільне
Четверо посадовців регіональних підрозділів поліції Івано-Франківщини, Тернопільщини та Житомирщини, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди, вийшли з СІЗО під заставу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Під заставу вийшли:

  • Заступника начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Володимир Яцюк. Йому суд призначив заставу розміром у 5 млн грн.
  • Перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Андрій Ткачик. Йому суд призначив заставу розміром у 5 млн грн.
  • Начальник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Сергій Безпалько. Йому суд призначив заставу розміром у 7 млн грн.
  • Заступник начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області Ілля Гулеватий. Йому суд призначив заставу розміром у 1 млн 164 тис. грн.

За рішенням суду тепер вони мають з'являтися за першим викликом слідчого та прокурора, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Під арештом залишився ексводій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» Володимир Воробей. Йому суд призначив заставу розміром у 8 млн грн.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора за сприяння міністра внутрішніх справ, голови Національної поліції України та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили протиправну діяльність посадовців окремих регіональних підрозділів поліції. 

У межах досудового розслідування правоохоронці затримали:

  • начальника ГУНП в Івано-Франківській області Сергія Безпалька;
  • ⁠заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимира Яцюка;
  • першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика;
  • заступника начальника ГУНП в Житомирській області Іллю Гулеватого;
  • водія автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який за версією слідства, виконував роль посередника.

До слова, під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, п'ять швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Згодом керівництвом Національної поліції було відсторонено від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди. Своєю чергою МВС повідомило, що також звільнено водія ДУ «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України», який фігурує у розслідуванні.

Як повідомлялося, за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих «порноофісів».

