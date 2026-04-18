«ТЦК зустрічає і вручає повістки». Нардеп розповів про випадки примусової депортації українців з-за кордону

Єлизавета Жабська
Єлизавета Жабська
«ТЦК зустрічає і вручає повістки». Нардеп розповів про випадки примусової депортації українців з-за кордону
Нардеп Руслан Горбенко висловився про депортацію чоловіків призовного віку з країн Європейського Союзу
Окремі випадки примусового повернення українців з ЄС пов’язані з порушенням законодавства в країнах перебування

Поодинокі випадки примусового повернення українських чоловіків призовного віку з країн Європейського Союзу вже існують. Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко в етері програми «Суперпозиція», передає «Главком».

За словами Горбенка, після депортації таких громадян можуть передавати до ТЦК (Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки).

«Інструментарій є. Але щоб депортувати всіх чоловіків, потрібні підстави – це має бути ухвалений закон або рішення уряду, наприклад, у Німеччині», – пояснив нардеп.

При цьому він уточнив, що йдеться не про масову практику, а про окремі випадки, пов’язані з порушенням законодавства в країнах перебування.

Горбенко також підкреслив, що без системних рішень такі заходи будуть малоефективними, оскільки громадяни можуть вільно пересуватися між країнами Євросоюзу.

Нагадаємо, доля українців мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині, стала однією з тем переговорів у Берліні. Український президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дали зрозуміти: питанням тих, хто виїхав із порушенням закону, тепер займатимуться спеціальні служби обох держав.

До слова, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса зазначив, що протягом 10 місяців ситуація з мобілізацією в Україні значно покращилася. Заступник керівника Офісу президента наголосив, що наразі не планується зниження вікового порогу для мобілізації нижче 25 років і зміна правил виїзду для чоловіків віком 18−23 років.

Як повідомлялося, в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

