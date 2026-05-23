У Хусті водій атакував перцевим балончиком вагітну жінку

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Поліція затримала нападника
фото: Національна поліція
Постраждалій надали медичну допомогу

У Хусті, що на Закарпатті, стався напад на жінку при надії. 23-річна потерпіла, що перебуває на п’ятому місці вагітності, стала жертвою хуліганських дій водія, який розпилив газ їй у обличчя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Закарпатської області.

Правоохоронці встановили, що 25-річний місцевий житель під час керування автівкою BMW їхав однією з вулиць міста. Він вирішив не надавати переваги в русі двом жінкам, коли вони переходили дорогу пішохідним переходом. Водій зупинився посеред пішохідного переходу та перекрив жінкам рух.

Після цього він вийшов з автівки та почав агресивно поводитися, висловлювався нецензурно в бік жінок.

Коли жінки спробували залишити місце конфлікту, нападник дістав з автомобіля перцевий газовий балончик та почав переслідувати їх. Йому вдалося наздогнати жінок на тротуарі. Чоловік розпилив газ в обличчя одній із жінок. Вона зазнала опіків очей. Медики надали їй допомогу.

Поліція затримала нападника за статтею 208 КПК України. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловікові інкримінували хуліганство, скоєне із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ).

Наразі триває досудове розслідування.

Раніше у Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який вдома зберігав боєприпас та погрожував ним дружині. 

Також правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Деснянському районі Києва. За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає.

Читайте також:

