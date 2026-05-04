Посада капелана за $25 тис.: у Києві затримано організатора схеми для ухилянтів

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Організатором схеми виявився 30-річний уродженець Черкащини
фото: Національна поліція України/Facebook

За $25 тис. ділок обіцяв клієнту посаду капелана, відстрочку від мобілізації та право виїзду за кордон

У Києві затримали організатора чергової схеми для ухилянтів, який пропонував незвичний спосіб уникнути служби – «працевлаштування» військовим капеланом.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції

Організатором схеми виявився 30-річний уродженець Черкащини. У певних колах чоловік мав репутацію «фахівця з нелегального бронювання», що допомагало йому легко знаходити нових клієнтів.

фото: Національна поліція України/Facebook
фото: Національна поліція України/Facebook

За даними слідства, в одному з випадків до фігуранта звернувся військовозобов’язаний, який мав проблеми з ТЦК через неявку за повісткою. Спочатку ділок пропонував йому «бронь» на підприємстві критичної інфраструктури, проте під час зустрічі змінив стратегію. Він запевнив чоловіка, що найкращий варіант – стати військовим капеланом в одному з формувань. В результаті військовозобов’язаний отримає відстрочку від призову та можливість виїжджати закордон.

«Спеціаліст» стверджував, що для такої посади не потрібно мати ані спеціальних знань, ані духовної освіти. Від клієнта вимагалися лише документи (паспорт, код, диплом) та $25 тис. Натомість  клієнту обіцяли повний пакет: відстрочку та можливість легально перетинати кордон.

фото: Національна поліція України/Facebook
фото: Національна поліція України/Facebook

 Зловмисника затримали в процесуальному порядку відразу після отримання винагороди. Слідчі поліції вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За вчинене підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, поліцейські Київської області викрили 46-річного чоловіка, який організував канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. За свої послуги фігурант просив $25 тис.  Слідство встановило, що мешканець регіону розробив механізм виїзду чоловіків призовного віку поза офіційними пунктами пропуску. Зловмисник надавав «клієнтам» поради, інструкції та сприяв уникненню контролю на блокпостах.

Раніше у столиці правоохоронці викрили мешканця міста, який видавав себе за генерал-майора та вимагав гроші за «вирішення питань» із проходженням військової служби. Зловмисник намагався «спіймати на гачок» військовослужбовця, запропонувавши широкий спектр своїх «послуг». Він обіцяв «вирішити» питання з проходженням військово-лікарської комісії та швидко зняти чоловіка з військового обліку, оформивши непридатність. Після чого, мав посприяти в його безперешкодному виїзді за кордон. А щоб «клієнти» могли вільно переміщатися вулицями міста, видавав фейкові посвідчення члена громадської організації. За такий сервіс просив $15 тис.

