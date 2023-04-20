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Олексій Арестович військовий експерт

Україна має вже зараз думати про наступну війну з РФ

glavcom.ua
Українська армія має отримати багато сучасної зброї
фото: ЗСУ

Найкращий спосіб запобігти війні – бути наскільки сильними, щоб вороги не наважилися нападати

Я особисто вважаю, що основою нашого стратегічного планування до 2030 року має стати підготовка до другої російсько-української війни.

Анонсовані плани будівництва Збройних Сил РФ не залишають жодного іншого прочитання – там лише дивізій нових понад десяток – РФ уже готується до другого раунду.

Була друга чеченська, вони хочуть другу українську: зробити висновки з помилок, підготуватися та закрити «українське питання».

Найкращий спосіб це запобігти – бути наскільки сильними, щоб вони не наважилися.

Такими сильними ми маємо стати, але поки, схоже, ми всі разом узяті збираємося провести замість підготовки черговий цикл срача і крадіжки (у чому вони нам щосили допомагатимуть).

Так, допомога Заходу, та «…післявоєнний план Маршалла», але ретельне вивчення історії Ізраїлю давно переконало мене – розраховувати можна лише на себе.

Чи готові ми до економічних та державних рішень мобілізаційного типу?

Не впевнений.

Судячи з настроїв у суспільстві, я поки що навіть не бачу натяку на відповідне розуміння.

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Теги: війна Україна росія

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Олексій Арестович

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