Аналітики ISW пояснили, чому Путін уникає впровадження сталінських репресій

Путін не наважується зруйнувати свій імідж толерантного царя

Кремль продовжує уникати вжиття відверто репресивних заходів, ймовірно, через турботу про стабільність режиму Путіна. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що російські ультранаціоналісти продовжують виступати за прийняття Кремлем сталінських репресій.

Так, депутат держдуми Росії Андрій Гурульов – відомий російський ультранаціоналістичний діяч у правлячій партії «Єдина Росія» – заявив, що Росії необхідно знову запровадити концепцію «ворога народу», що діяла за часів Сталіна. Колишній російський офіцер Ігор Гіркін і фінансист групи Вагнера Євген Пригожин часто повторюють схожі заклики притягнути до відповідальності російських чиновників, які сподіваються покласти край війні шляхом переговорів із Заходом.

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Крім того, російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які «зрадили» країну, виїхавши. Але Кремль, схоже, вагається щодо введення таких непопулярних заходів, зазначили аналітики ISW.

Також адміністрація президента Росії не підтримує повернення смертної кари в Росії – ще одне питання, яке нещодавно знову виникло в російських політичних дискусіях. «Кремль міг би використати загрозу смертної кари, щоб налякати росіян, щоб вони підтримали військові дії, але Путін, швидше за все, не наважується зруйнувати свій імідж дипломатичного та толерантного царя», – йдеться у звіті ISW.

До слова, Путін підписав указ, згідно з яким РФ може вилучати активи іноземних держав так само, як це відбувається з російськими активами у світі. Відповідно до указу, відповідні заходи стосуються також конфіскації майна російських громадян та компаній.