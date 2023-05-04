Стало відомо, чи застосовувала РФ вночі балістичні ракети

Повітряні сили не зафіксували прильотів балістичних ракет, проте інформація з'ясовується

Цієї ночі існувала загроза застосування російськими загарбниками балістичного озброєння, ситуація з’ясовується. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Вночі крім «Шахедів» була активність і ворожої авіації. Злітав літак МіГ-31. Також була загроза застосування балістичного озброєння. Наразі немає фактів прильоту. Тому інформація, яка у нас є на даний час, не підтверджує застосування балістики. Але маємо все одно уточнювати... Інколи день чи два потрібно для того, щоб з'ясувати, чи було таке застосування», – сказав Ігнат.

Речник також закликав очільників адміністрацій дати військовим час, щоб надати уточнену інформацію.

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«На жаль швидше це не завжди якісно. Інколи інформація може змінюватись три рази за день», – додав він.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України.

У результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях біля приблизно 10 будинків впали уламки.

Була інформація, що росіяни здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу.