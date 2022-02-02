Уряд оновив список тимчасово окупованих міст і селищ

Оприлюднено перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях

Кабмін назвав населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Кабінет міністрів оновив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Сьогодні уряд вніс зміни до розпорядження Кабміну від 7 листопада 2014 року та затвердив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Крім того, визначено перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

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Як зазначається у пояснювальній записці до документа, реалізація розпорядження здійснюється в межах видатків із державного бюджету, призначених на відповідні цілі. Крім того, ухвалення документа не вплине на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та інші сфери суспільних відносин.

Востаннє уряд змінював перелік населених пунктів на сході, непідконтрольних владі, 16 вересня 2020 року. Тоді Кабмін розширив цей список.

Тим часом Путін хоче призначити соцвиплати мешканцям ОРДЛО. Реакція МЗС України не забарилася.

Крім того, бойовики на Донбасі хочуть, аби їх «паспорти» визнали у світі.