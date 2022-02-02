  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Уряд оновив список тимчасово окупованих міст і селищ

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Оприлюднено перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях - Уряд оновив список тимчасово окупованих міст і селищ
    Оприлюднено перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях
    фото з відкритих джерел

    Кабмін назвав населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

    Кабінет міністрів оновив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Сьогодні уряд вніс зміни до розпорядження Кабміну від 7 листопада 2014 року та затвердив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

    Крім того, визначено перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

    (для ознайомлення натисніть на зображення)

    Як зазначається у пояснювальній записці до документа, реалізація розпорядження здійснюється в межах видатків із державного бюджету, призначених на відповідні цілі. Крім того, ухвалення документа не вплине на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та інші сфери суспільних відносин.

    Востаннє уряд змінював перелік населених пунктів на сході, непідконтрольних владі, 16 вересня 2020 року. Тоді Кабмін розширив цей список.

    Тим часом Путін хоче призначити соцвиплати мешканцям ОРДЛО. Реакція МЗС України не забарилася.

    Крім того, бойовики на Донбасі хочуть, аби їх «паспорти» визнали у світі.

    Читайте також: Джордж Фрідман: Росіяни чесно сказали, що не мають наміру нападати на Україну. У них є «більша риба»
    Теги: Кабмін бойовики на Донбасі Луганщина Донеччина ОРДЛО окуповані території уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уряд оновив список тимчасово окупованих міст і селищ