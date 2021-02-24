Двоє крадіїв утікали від поліції уплав крижаним Дніпром (відео)

Під час затримання у крадіїв вилучили сейф, пістолет та документи

Оперативники наздогнали та затримали двох зловмисників у місті Кам'янське, коли вони спробували тікати через крижану річку

Поліцейські затримали громадян Грузії після скоєння крадіжки з будинку у Дніпровському районі. Злодії пошкодили вікно, забралися до помешкання та викрали сейф з пістолетом, документами та грошима.

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Отримавши орієнтування, поліцейські почали переслідувати зловмисників на автомобілі та виявили їх на березі річки Дніпро у місті Кам'янське.

Помітивши поліцейських, чоловіки почали тікати та були затримані, коли кинулися пливти через річку. Під час затримання у крадіїв вилучили сейф, пістолет та документи.

Крім цього факту, працівники сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції встановили, що зловмисники можуть бути причетні ще до трьох фактів крадіжок з домоволодінь на території міста Дніпра та Дніпропетровської області. Також вони перевіряються на причетність до аналогічних злочинів.

Зараз чоловіки затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Триває слідство.