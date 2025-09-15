Головна Країна Кримінал
Двох іноземців судитимуть за сексуальну експлуатацію українських дітей

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Двох іноземців судитимуть за сексуальну експлуатацію українських дітей
Зловмисники користувалися скрутним матеріальним становищем батьків та платили дітям 150–200 євро
Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі

Двох іноземних громадян викрили у вербуванні та сексуальній експлуатації українських дітей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає «Главком». Чоловіки вчиняли стосовно дітей розпусні дії, які фіксували на мобільні телефони і розповсюджували в інтернеті виготовлені матеріали.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом іноземним громадянам у вербуванні малолітніх та неповнолітніх дітей для сексуальної експлуатації, їх розбещенні, а також у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії за ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 156 та ч. 4 ст. 301-1 КК України», – йдеться у повідомленні.

Зловмисники, користуючись скрутним матеріальним становищем батьків, платили дітям 150–200 євро з метою сексуальної експлуатації.

«Слідством встановлено, що 33-річний та 55-річний чоловіки протягом декількох місяців перебуваючи на території України, підшукували дітей із малозабезпечених родин. Користуючись їхнім скрутним матеріальним становищем, платили 150–200 євро для подальшої сексуальної експлуатації. Крім того, вони вчиняли стосовно дітей розпусні дії, які фіксували на мобільні телефони, після чого розповсюджували виготовлені матеріали в Інтернеті. Повідомлення про підозру направлено до компетентного органу держави, резидентами якої є зазначені іноземці. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснює ГСУ Національної поліції України», – зазначили в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, у Києві мати-ґвалтівниця та її спільник отримали вирок за сексуальне насильство над дитиною. Ювенальні прокурори Офісу генерального прокурора довели в суді вину мешканки Києва, яка протягом двох років виготовляла та продавала дитячу порнографію, ґвалтуючи власну малолітню доньку. Її спільника, якому вона передавала дитину для сексуальної експлуатації, також визнано винним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Жінку засуджено до 15 років позбавлення волі. Такий же термін ув’язнення отримав і чоловік, її спільник, а також конфіскацію всього майна. Суд також задовольнив позови про відшкодування засудженими дитині по 300 тис. грн моральної шкоди.

