На Київщині зловмисники викрали однорічну дитину за вигадані борги у $200 тисяч

Зловмисники викрали у жінки дитину, 17 тис. грн, документи, два мобільних телефони

Правоохоронці на Київщині встановили та затримали усіх зловмисників, які викрали однорічну дитину за вигадані борги. Про це повідомляє Національна поліція України.

«20 січня вночі у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району двоє чоловіків викрали малолітню дитину, а матір зачинили у квартирі, забравши з собою її мобільний телефон. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у квартиру жінки, яка виховує дитину самотужки, зайшли знайомі чоловіки. Їм стало відомо про грошові заощадження потерпілої. Зловмисники вимагали повернути уявний борг у сумі $200 тис. Однак розуміючи, що жінка не визнає себе «боржницею», чоловіки викрали її малолітню дитину.

Крім того, зловмисники викрали 17 тис. грн, документи, два мобільних телефони. Після чого зникли з місця події.

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами та за силової підтримки спецпризначенців поліції Київщини правоохоронці встановили місцеперебування викраденої дівчинки в одній із квартир у місті Києві, за місцем проживання спільниці фігурантів. На щастя, дитина не постраждала. Менш ніж за добу правоохоронці встановили та затримали усіх зловмисників. Ними виявилися 21-річний та 22-річний мешканці столиці, а також 31-річна спільниця», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Бучанського управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом вимагання та незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього (ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

До слова, у Києві перед судом постане 20-річний чоловік, який викрав 13 600 гривень стипендії, що призначалася неповнолітньому сироті. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції столиці.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі місцевий мешканець викрав з банківського рахунку військового 460 тисяч гривень. Зловмисник вийняв з телефона потерпілого сім-карту, отримав доступ до його особистого кабінету у банківському додатку та здійснив переказ на свій рахунок.