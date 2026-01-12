Головна Країна Кримінал
На Хмельниччині суд оголосив підозру чоловіку, який викинув собаку з вікна сьомого поверху

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На Хмельниччині суд оголосив підозру чоловіку, який викинув собаку з вікна сьомого поверху
40-річний чоловік навмисно викинув собаку з вікна будинку
фото з відкритих джерел

Чоловік навмисне викинув собаку з вікна багатоповерхівки

На Хмельниччині чоловік викинув собаку своєї співмешканки з вікна сьомого поверху багатоповерхівки. Про це повідомили у місцевій поліції, передає «Главком».

Про інцидент стало відомо 11 січня, близько першої години ночі. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що було знайдено собаку той-тер’єр з ознаками жорстокого поводження. В ході розслідування з’ясувалося, що 40-річний місцевий мешканець Хмельниччини навмисно викинув тварину з вікна будинку. Собака внаслідок падіння загинув.

«Слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозру за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами, що призвело до загибелі, вчинене з особливою жорстокістю та активним способом) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні поліції. Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше «Главком» повідомляв, як Ууселі Лука Київської області поліція розпочала розслідування стосовно 18-річної дівчини, яка знущалася з тварини заради популярності у соцмережах. Про цей інцидент правоохоронці дізналися завдяки моніторингу платформи TikTok, де з’явилися ролики із жорстоким поводженням. 

Нагадаємо, як поліція Києва відреагувала на інформацію в соцмережах щодо жорстокого поводження з твариною в одному з районів столиці. Напередодні в соціальних мережах з’явилася інформація про те, що 11-річний школяр викинув кота своєї сусідки з вікна багатоповерхівки у Святошинському районі. Через отриманні травми під час падіння кіт загинув. Це підтвердили у поліції.

