На Хмельниччині суд оголосив підозру чоловіку, який викинув собаку з вікна сьомого поверху

Чоловік навмисне викинув собаку з вікна багатоповерхівки

На Хмельниччині чоловік викинув собаку своєї співмешканки з вікна сьомого поверху багатоповерхівки. Про це повідомили у місцевій поліції, передає «Главком».

Про інцидент стало відомо 11 січня, близько першої години ночі. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що було знайдено собаку той-тер’єр з ознаками жорстокого поводження. В ході розслідування з’ясувалося, що 40-річний місцевий мешканець Хмельниччини навмисно викинув тварину з вікна будинку. Собака внаслідок падіння загинув.

«Слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозру за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами, що призвело до загибелі, вчинене з особливою жорстокістю та активним способом) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні поліції. Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

