Вбивство Старицького: суд залишив ексголову МЗС Кожару під вартою



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Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві

Суд залишив Кожару за гратами до 25 серпня

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 липня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня Шевченківський райсуд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у більше 14 млн грн Кожарі до 25 серпня.

Нагадаємо, 11 червня суд скасував рішення про зменшення суми застави ексміністру Кожарі і заарештував його. Кожару заарештували в залі суду з можливістю виходу під заставу в 14 млн.

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.

Зазначимо, на суді у справі Кожари його дружина заявила про причетність до вбивства екс-гендиректора «Інтера». За словами адвоката, Марина Козерод нібито намагалася відібрати пістолет у Старицького.