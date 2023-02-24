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Намагався дискредитувати ЗСУ. Ексмер із Чернігівщини отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Намагався дискредитувати ЗСУ. Ексмер із Чернігівщини отримав підозру
СБУ

Під час окупації області військами РФ ексголова вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці

Служба безпеки України затримала ще двох поплічників агресора у результаті контрдиверсійних заходів у північних регіонах України. Зловмисники масово розповсюджували через соцмережі заклики до підтримки російських окупантів та виправдовували їхні воєнні злочини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Одним із ворожих агітаторів виявився колишній мер райцентру у Чернігівській області, який був засуджений за вимагання хабарів. За даними контррозвідки СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився з виправної установи, де відбував покарання за скоєння злочину», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час окупації області військами РФ ексголова вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці. Для цього почав поширювати в інтернеті дописи, в яких хотів дискредитувати Сили оборони та популяризував терористичні організації «Л/ДНР».

Після звільнення регіону зловмисник сподівався уникнути правосуддя, але співробітники СБУ його викрили.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

«Ще однією ворожою пропагандисткою є мешканка Києва, яка публічно закликала до захоплення державної влади та вихваляла кремлівський режим. Також вона виправдовувала російські повітряні удари по українських містах, унаслідок чого були загиблі і поранені мирні жителі», – зазначили в СБУ.

Деструктивний контент зловмисниця поширювала з власного акаунта у забороненій соцмережі «Вконтакте». Кіберфахівці Служби безпеки поетапно задокументували її підривну діяльність і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
  • ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 3. ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Обом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають розслідування.

Раніше підозрюваного у держзраді блогера, який переховувався, знайшли у монастирі Московського патріархату.

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