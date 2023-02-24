Намагався дискредитувати ЗСУ. Ексмер із Чернігівщини отримав підозру

Під час окупації області військами РФ ексголова вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці

Служба безпеки України затримала ще двох поплічників агресора у результаті контрдиверсійних заходів у північних регіонах України. Зловмисники масово розповсюджували через соцмережі заклики до підтримки російських окупантів та виправдовували їхні воєнні злочини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Одним із ворожих агітаторів виявився колишній мер райцентру у Чернігівській області, який був засуджений за вимагання хабарів. За даними контррозвідки СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився з виправної установи, де відбував покарання за скоєння злочину», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час окупації області військами РФ ексголова вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці. Для цього почав поширювати в інтернеті дописи, в яких хотів дискредитувати Сили оборони та популяризував терористичні організації «Л/ДНР».

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Після звільнення регіону зловмисник сподівався уникнути правосуддя, але співробітники СБУ його викрили.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

«Ще однією ворожою пропагандисткою є мешканка Києва, яка публічно закликала до захоплення державної влади та вихваляла кремлівський режим. Також вона виправдовувала російські повітряні удари по українських містах, унаслідок чого були загиблі і поранені мирні жителі», – зазначили в СБУ.

Деструктивний контент зловмисниця поширювала з власного акаунта у забороненій соцмережі «Вконтакте». Кіберфахівці Служби безпеки поетапно задокументували її підривну діяльність і затримали.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3. ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Обом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають розслідування.

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