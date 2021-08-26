Справа генерала Павловського: суд переніс засідання через мінування КАС

Сьогодні у справі ексзаступника міністра оборони суд мав розглянути скаргу на обрання йому запобіжного заходу у вигляді перебування під вартою з можливістю внесення застави у 475 млн грн.

Наступне засідання призначене на 6 вересня

Київський апеляційний суд переніс на 6 вересня розгляд скарги ексзаступника міністра оборони Ігоря Павловського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді перебування під вартою з можливістю внесення застави у 475 млн грн. Причиною такого рішення стало повідомлення про замінування суду. Про це повідомив його адвокат Павло Черненко у коментарі «Суспільному» .

«Суд замінували... Принаймні, нам так повідомили, що суд заміновано. Всіх вивели з будівлі суду, засідання зняте з розгляду. Наступне – призначене на 6 вересня», – розповів адвокат.

Як повідомила пресслужба КАС, Київський апеляційний суд 26 серпня призупинив роботу через повідомлення про замінування. Будівлю суду оглядали правоохоронці.

«26 серпня 2021 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду.

Нагадаємо, народні депутати з фракції «Європейська солідарність», а також учасники війни проти російської агресії заявили про готовність взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.

Нагадаємо, 7 липня суд арештував голову правління «Кузні на Рибальському». Застава – 443 млн.

Посадовців підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. Слідство вважає, що посадовці завдали державі збитків на 475 млн грн.

5 липня суд обрав одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 475 млн гривень.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та приватного акціонерного товариства «Кузня на Рибальському».

Згодом п'ятий президент і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав підтримати під судом генерала Павловського.