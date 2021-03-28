Російські хакери атакували австралійський телеканал через передачу про Путіна

Епізод про Путіна, записаний журналістами заздалегідь, буде показаний на телеканалі за запланованим графіком

Відповідальність за кібератаку поки не взяла на себе жодна організація

Австралійський дев’ятий телеканал зупинив прямий ефір через кібератаки хакерів. Про це повідомляє Daily Mail в неділю, 28 березня.

Експерти заявили, що кібератаку організували російські хакери. Причиною, за їхніми словами, міг стати випуск програми Under Investigation (Під слідством) про президента Росії Путіна, яку телеканал планував показати в понеділок, 29 березня.

Телеканал випустив заяву, в якому розповів, що намагається відновити роботу прямого ефіру. Епізод Under Investigation про Путіна, записаний журналістами заздалегідь, буде показаний на телеканалі за запланованим графіком.

Відзначається, що відповідальність за кібератаку поки не взяла на себе жодна організація.

Як повідомлялося, група хакерів заявила про злом 150 тисяч камер відеоспостереження компанії Verkada по всьому світу.

На початку березня стало відомо, що сервери електронної пошти Європейського банківського управління (EBA) зазнали втручання через глобальну кібератаку на програмне забезпечення Microsoft Exchange.

Нагадаємо, СБУ заблокувала масштабну хакерську атаку спецслужб РФ на органи влади.