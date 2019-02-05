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    Кримінал

    Генпрокуратура передала АРМА арештовані гроші спільника Лазаренка

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    Вилучені кошти - Генпрокуратура передала АРМА арештовані гроші спільника Лазаренка
    Вилучені кошти

    ГПУ віддала Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами 110 700 євро та 9 300 доларів

    Генеральна прокуратура на підставі ухвали суду передала заарештовані раніше гроші підозрюваного у співпраці з екс-прем’єром Павлом Лазаренком Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

    Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

    Зазначається, що Генпрокуратура передала АРМА 110 700 євро та 9 300 доларів, «які попередньо були арештовані у кримінальному провадженні за підозрою громадянина у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України».

    До слова, питання про мирову угоду між сім'єю Павла Лазаренка і урядом США щодо відчуження заморожених активів українського екс-прем'єр-міністра буде розглянуто 6 лютого на засіданні суду округу Колумбія.

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