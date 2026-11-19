Ключовий фігурант операції «Карфаген» НАБУ і САП, підозрюваний Андрій Осіпов на прізвисько Кримінал є власником двох коштовних автомобілів Mercedes-Benz S 500L, 2021 року виписку та Audi S8, 2025 року випуску. Про це йдеться у статті «Главкома» «Від грабежів до дружби з генералами: хто такий Осіпов (Кримінал)? Ексклюзивні подробиці справи «Карфаген».

Як з’ясував «Главком», автомобіль Audi S8 міг бути придбаний Осіповим за день до його затримання працівниками НАБУ. За даними слідства, вартість автівки становила 5,5 млн грн. Згідно з реєстраційними даними, останню реєстрацію автомобіля за власником провели 29 липня 2026 року. Уже наступного дня, 30 липня, Осіпова затримали детективи НАБУ. Від 31 липня 2026 року і дотепер підозрюваний перебуває під арештом в ізоляторі тимчасового тримання.

дані: YouControl

«Главком» також з’ясував інші факти про підозрюваного. Зокрема, із серпня 2020 року Осіпов зареєстрований як ФОП. Основний напрям його діяльності — надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. За підрахунками НАБУ, сукупний дохід Осіпова за період із 2006-го до 2026 року становив 24,43 млн грн.

Крім цього, теперішній фігурант операції «Карфаген» має чотири судимості, які, за словами його захисту, вже погашено. Як повідомив у суді прокурор САП, у 2008 році Осіпова було засуджено за ч. 2 статті 186 Кримінального кодексу («Грабіж»); у 2010 році – ч. 2 статті 289 Кримінального кодексу («Незаконне заволодіння транспортним засобом»); у 2011 році – ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу («Хуліганство») і 2017 році – статті 124 Кримінального кодексу («Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень»).

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією правоохоронців, до угруповання входили щонайменше 12 осіб, серед яких були представники правоохоронних органів. Слідство встановлює обставини діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі та інших незаконних схем.

За даними слідства, до прикриття діяльності угруповання Осіпов залучив генерал-майора СБУ Сергія Дуку, з яким був знайомий щонайменше з 2022 року. Також у матеріалах провадження фігурує співробітник Нацполіції Володимир Ценов, відомий під прізвиськом Прайс. Слідство вважає, що він забезпечував безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та попереджав про можливі слідчі дії.

Інший організатор, а також один із керівників наркокартелю «Хімпром», громадянин Росії Єгор Буркін під псевдо Мексиканець (переховується за кордоном) відповідав за фінансування злочинної організації та підкуп силовиків.