Як з’ясувало розслідування, від початку великої війни посадовець набув активів, які не відповідають його офіційним доходам

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією викрила на незаконному збагаченні керівника Північного управління замовника робіт Міноборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними джерел УП, йдеться про Олександра Зубрицького.

Як з’ясувало розслідування, від початку повномасштабної війни посадовець набув активів на суму 12,6 млн грн, які не відповідають його офіційним доходам. Встановлено, що протягом 2022-2026 років фігурант та члени його родини набули у власність та не відобразили в офіційних деклараціях:

приватний будинок та земельну ділянку;

новий автомобіль преміального бренду;

готівку в доларах США та євро на загальну суму понад 6,8 млн у гривневому еквіваленті.

«Наразі тривають комплексні заходи для встановлення джерел походження таких активів, а також вивчається версія щодо використання для цього службових повноважень фігуранта. За даними справи, бюджетна установа, яку очолює посадовець, є замовником будівельних, відновлювальних, реконструкційних та інженерно-технічних робіт для потреб Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

Наразі за матеріалами військової контррозвідки СБУ посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Його вже відсторонено від займаної посади. До суду направлено клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

До слова, раніше столичні поліцейські викрили посадовця Міноборони, який за $10 тис. влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання.