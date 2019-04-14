Генпрокуратура повідомила, скільки посвідчень протягом року було викрадено у її працівників



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Три посвідчення були згодом віднайдені

Упродовж 2018 року у працівників Генеральної прокуратури України було викрадено сім службових посвідчень. В поточному році співробітники ГПУ наразі не втратили жодного посвідчення. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у відділі розгляду запитів на публічну інформацію ГПУ.

«Повідомляємо, що упродовж 2018 року у працівників Генеральної прокуратури України було викрадено сім службових посвідчень, три з яких у подальшому були віднайдені», — повідомили у ГПУ.

Правоохоронці зазначили водночас, що у поточному році випадків втрат працівниками Генеральної прокуратури України службових посвідчень не було.

Крім того, в прокуратурі повідомили, що протягом 2018-2019 років у ГПУ фактів втрат відомчої вогнепальної зброї не було.

Як відомо, понад 200 працівників органів прокуратури є учасниками проваджень Державного бюро розслідувань.