Голову тергромади на Дніпропетровщині спіймали на хабарі у 500 тис. грн



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Затримання хабарника

Чиновник вимагав перерахувати гроші на рахунок підконтрольного йому благодійного фонду

У Дніпропетровській області затримано виконувача обов'язків голови територіальної громади, який вимагав з фермера півмільйона гривень.

Про це в п'ятницю повідомила пресслужба Управління захисту економіки в Дніпропетровській області.

Зазначається, що наприкінці червня керівник ферми звернувся до об'єднаної територіальної громади (ОТГ), щоб продовжити договір оренди, однак йому відмовили.

Більш того, очільник громади наказав підготувати пакет документів для суду і правоохоронних органів нібито з питань, що стосуються земельних ділянок.

Потім чиновник викликав до себе керівника ферми і зажадав від нього 500 тисяч гривень, обіцяючи за це відкликати звернення і в подальшому не втручатися в роботу господарства. Чиновник вимагав перерахувати гроші на рахунок підконтрольного йому благодійного фонду.

Керівник ферми перерахував половину суми - 250 тис. гривень. А 11 липня оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали корупціонера.

Раніше у Тернопільській області на хабарі затримали поліцейського.