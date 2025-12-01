Головна Країна Кримінал
date 2025-12-01

Суддю Воловецького райсуду викрито на хабарі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Суддю Воловецького райсуду викрито на хабарі
За даними НАБУ, суддю було затримано під час одержання хабаря
фото: НАБУ

Слідство вважає, що за грошову винагороду підозрюваний пропонував скасувати арешт на деревину

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Нацполіцією підозрюють суддю Воловецького районного суду у хабарництві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний за винагороду пропонував скасувати арешт на 20 кубометрів деревини. «Зокрема, він радив, як і коли подавати клопотання, аби уникнути його розподілу на іншого слідчого суддю. Під час одержання $1300 хабаря суддю затримали», – йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, мова про суддю Олександра Пелиха. Справу проти нього кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро України провели спільну операцію з нейтралізації судових оборудок в Одесі. За результатами комплексних заходів викрито місцевого суддю та адвокатку, які «торгували» судовими рішеннями у місті.

Як встановило розслідування, фігуранти запропонували відповідачу у цивільній справі домовитися з суддею одного з районних судів Одеси щодо «потрібної» ухвали. Вартість такої «послуги» становила $10 тис.

До слова, детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів. За даними слідства, вони підбурювали одного з підозрюваних до хабаря за закриття кримінальної справи.

Теги: Закарпаття корупція в Україні суддя хабар

