Суддю Воловецького райсуду викрито на хабарі

За даними НАБУ, суддю було затримано під час одержання хабаря

Слідство вважає, що за грошову винагороду підозрюваний пропонував скасувати арешт на деревину

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Нацполіцією підозрюють суддю Воловецького районного суду у хабарництві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний за винагороду пропонував скасувати арешт на 20 кубометрів деревини. «Зокрема, він радив, як і коли подавати клопотання, аби уникнути його розподілу на іншого слідчого суддю. Під час одержання $1300 хабаря суддю затримали», – йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, мова про суддю Олександра Пелиха. Справу проти нього кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро України провели спільну операцію з нейтралізації судових оборудок в Одесі. За результатами комплексних заходів викрито місцевого суддю та адвокатку, які «торгували» судовими рішеннями у місті.

Як встановило розслідування, фігуранти запропонували відповідачу у цивільній справі домовитися з суддею одного з районних судів Одеси щодо «потрібної» ухвали. Вартість такої «послуги» становила $10 тис.

До слова, детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів. За даними слідства, вони підбурювали одного з підозрюваних до хабаря за закриття кримінальної справи.