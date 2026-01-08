Головна Країна Кримінал
На Львівщині перехожі врятували дівчинку, яку в центрі міста намагався зґвалтувати чоловік

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На Львівщині перехожі врятували дівчинку, яку в центрі міста намагався зґвалтувати чоловік
Поліціянти затримали та доставити чоловіка до відділення поліції, який напав на школярку
фото: Поліція Львівської області

Перехожі затримали нападника та дочекалися поліції

У місті Борислав Львівської області чоловік намагався зґвалтувати 14-річну школярку посеред міста. Однак перехожим вдалося запобігти злочину. Чоловіка затримала поліція. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Львівської області.

Як повідомляється, інцидент стався 7 січня близько 22:20 на одній з вулиць міста. 58-річний чоловік переслідував дівчинку, яка йшла додому. Зловмисник напав на неї та кілька разів вдарив по обличчя, штовхнув її на землю та намагався зґвалтувати.

«Дівчина чинила опір та кричала, цим і привернула увагу перехожих хлопців, які й прийшли на допомогу - відтягнули нападника та повідомили про подію на спецлінію 102», – розповіли у поліції. Небайдужі чоловіки тримали нападника до приїзду поліції.

Зрештою поліціянти доставити чоловіка до відділення поліції. Зловмисника затримали згідно ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Також йому було повідомлено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.15 - ч.3 ст.152 (Замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років. Відомо й те, що затриманого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. До того ж за зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень.

Суд незабаром обере підозрюваному запобіжний захід. У прокуратурі прокоментували цю справу. «У справах, де йдеться про посягання на статеву свободу дитини, позиція прокуратури є принциповою та жорсткою. Я наполягатиму на триманні підозрюваного під вартою без альтернативних запобіжних заходів», – наголосив керівник Дрогобицької окружної прокуратури Юрій Масяк.

Раніше «Главком» писав про те, як чоловіку з Вінниччини оголосили підозру у зґвалтуванні 13-річної падчерки. Інцидент відбувся, коли рідна мати дівчинки перебувала на пологах у лікарні. За даними слідства він проживав з жінкою та її дитиною, вони жили у цивільному шлюбі.

Теги: школярі зґвалтування Львівщина

