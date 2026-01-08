Головна Країна Кримінал
Операція «Мідас». Поліція відкрила справу про ймовірне стеження за журналістами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами Юрчишина, справою займається Солом’янське управління поліції 
фото: Facebook/Ярослав Юрчишин

Раніше повідомлялося, що під час обшуків було виявлено понад 500 довідок на посадовців, детективів НАБУ, депутатів і журналістів

Національна поліція відкрила справу про можливе незаконного поширення даних журналістів фігурантами справи «Мідас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника парламентського комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина.

Зазначається, що слідчий відділ Солом’янського управління поліції в Києві почав досудове розслідування в окремому провадженні за відомостями, кваліфікованими як ймовірне порушення недоторканності приватного життя.

«Правоохоронці будуть розслідувати стеження за медійниками. Нагадаю, фігуранти збирали інформацію на: Марину Ансіфорову, Юрія Бутусова, Станіслава Речинського, Володимира Федорина, Ольгу Чайку, Юрія Ніколова, Андрія Куликова та навіть покійних Володимира Мостового та Олексу Шалайського», – зазначив депутат.

Раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що в бек-офісі, який фігурує в справі про операцію «Мідас», виявили понад 500 довідок на посадовців, детективів НАБУ, депутатів і журналістів.

Нагадаємо, що 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України.

До слова, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк досудового розслідування у справі корупції в «Енергоатомі».

